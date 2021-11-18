"دبليو تي ايه" الختامية: موغوروسا أول بطلة إسبانية بفوزها على كونتافيت

أوليسيس رويس ا ف ب

الإسبانية غاربينيي موغوروسا مع كأس دورة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب بعد فوزها في النهائي على الاستونية أنيت كونتافيت في غوادالاخارا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – باتت المصنفة أولى عالميًا سابقًا غاربينيي موغوروسا أول إسبانية تتوج بلقب دورة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب لدى السدات، بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت 6-3، 7-5 في النهائي الأربعاء في غوادالاخارا.

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اختتمت موغوروسا بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017 العام الحالي بطريقة مثالية، بعد أن عادت الى مستويات عالية بتتويجها في دبي وشيكاغو بعد ثلاثة أعوام خارج قائمة العشر الاوليات.

وقالت موغوروسا التي ستنهي العام في المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات "أنا سعيدة جدًا لأني أثبت لنفسي مرة أخرى أنني قادرة أن أكون الأفضل، يمكنني أن أكون الـ+مايسترا+ كما نقول في الإسبانية".

وتابعت ابنة الـ28 عامًا "يضعني هذا في موقع جيد للعام المقبل، في تصنيف جيد. إنه ثمرة عام طويل".

وكانت أرانتشا سانشيس الاسبانية الوحيدة التي وصلت الى نهائي الدور الختامية في عام 1993، قبل أن تخسر أمام الألمانية شتيفي غراف في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وهذا اللقب العاشر لموغوروسا في مسيرتها الاحترافية.

© 2021 AFP