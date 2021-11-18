دوري "أن بي ايه": أنتيتوكونمبو يسجل 47 نقطة ويقود باكس للفوز على ليكرز

Stacy Revere غيتي/ا ف ب

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بعد تسجيله لميلووكي باكس ضد لوس انجليس ليكرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 47 نقطة ليقود ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز 109-102 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وخاض ليكرز بطل العام 2020 اللقاء من دون نجمه ليبرون جيمس للمباراة الثامنة تواليًا، كما غاب تريفور أريزا وكيندريك نان.

مهّد أنتيتوكونمبو لأمسية خارقة بتسجيله 17 نقطة في الربع الاول وقدم أداء عاليًا مع كريس ميدلتون للحد من عودة ممكنة لليكرز.

وقال أنتيتكونمبو الذي سجل أعلى رصيد منذ 50 نقطة في المباراة السادسة في الدور النهائي للموسم الماضي ضد فينيكس صنز منحت باكس اللقب "أردت أن أكون شرسًا. أردت أن لعب وأخترق الى السلة، أن أقوم باللعبة الصحيحة".

عوّض ليكرز تأخره بفارق 11 نقطة في الشوط الاول وتقدم 87-86 قبل 9:29 دقائق على نهاية المباراة.

إلا أن كريس ميدلتون الذي خاض أولى مبارياته منذ 30 تشرين الاول/أكتوبر بسبب البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19، سجل مع اليوناني تسع محاولات متتالية لباكس منحت التقدم 95-91 للفريق.

سجل ميدلتون 16 نقطة في المباراة، بينها ثلاثيتان في الربع الاخير، منحتا باكس التقدم حتى نهاية اللقاء ليعادل رقم راي ألين كأكثر عدد رميات من خلف القوس في تاريخ النادي (1051).

كان هذا الانتصار السابع لباكس مقابل ثماني هزائم في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية، مقابل ثماني هزائم لليكرز ومثلها انتصارات في المركز الثامن في الغربية.

وتعافى بروكلن نتس من خسارة أمام غولدن ستايت ووريرز بفوزه 109-99 على ضيفه كليفلاند كافالييرز.

وحقق جيمس هاردن 27 نقطة، 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة فيما أضاف كيفن دورانت 23 نقطة.

في ماديسون سكوير غاردن، تعرض نيويورك نيكس لصافرات الاستهجان من قبل جماهيره بعد سقوطه أمام متذيل الشرقية أورلاندو ماجيك 104-98.

وأوقف تشارلوت هورنتس سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لواشنطن ويزاردز متصدر الشرقية بفوزه 97-87.

© 2021 AFP