عامل تنظيفات في منزل غانتس متهم بالتجسس لصالح ايران

عبير سلطان ا ف ب

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز في صورة من الأرشيف

القدس (أ ف ب) – اتُهم عامل تنظيفات في منزل وزير الدفاع بيني غانتس الخميس بالتجسس لحساب مجموعة قراصنة مرتبطة بإيران التي تتهمها إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية الأخيرة ضدها.

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في بيان مقتضب قال جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت" إنه اعتقل واستجوب عومري غورين غوروخوفسكي (37 عاما) عامل التنظيفات في منزل غانتس رئيس الأركان السابق الذي بات يتولى وزارة الدفاع، لاتصاله على مواقع التواصل الاجتماعي ب"كيان مرتبط بإيران" وعرض "مساعدته" نظرا لسهولة دخوله إلى منزل الوزير.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية لائحة اتهام صادرة في حق غوروخوفسكي من سكان مدينة اللد (وسط) تقول ان الأخير اتصل بمجموعة "بلاك شادو" للقرصنة بواسطة تطبيق تلغرام في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 مستخدما اسما مستعارا للتعريف عن نفسه، مع عرض لنقل معلومات من منزل غانتس.

وفقًا للائحة الاتهام أبلغ غوروخوفسكي ممثل بلاك شادو أنه في مقابل "مبلغ مالي" سينقل المعلومات عبر برنامج إلكتروني يزرعه بجهاز "يو اس بي" يسمح له باختراق حاسوب غانتس. واعتقل في الرابع من الجاري.

ولإثبات مصداقيته أرسل غوروخوفسكي صورًا من منزل الوزير تظهر مكتبه وأجهزة الكمبيوتر والهاتف وهدايا تذكارية عسكرية أعطيت للوزير في منصبه السابق كرئيس للأركان فضلا عن صور للوزير وعائلته وإيصال دفع ضريبة الممتلكات.

وذكرت لائحة الاتهام أن عامل التنظيفات "هدد أمن دولة إسرائيل"، وأكد الشين بيت أنه في النهاية لم يتمكن من الوصول إلى "أي وثيقة سرية" وبالتالي "لم يتم نقل أي معلومات سرية إلى القراصنة".

تصدرت مجموعة القراصنة بلاك شادو عناوين الصحف في الفترة ما بين 31 تشرين الاول/أكتوبر و 2 تشرين الثاني/نوفمبر بعد سرقة بيانات ثم توزيعها من موقع مواعدة إسرائيلي للمثليين والمتحولين جنسيًا في إطار هجوم إلكتروني. واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية تشرين الأول/اكتوبر بشن هجوم إلكتروني عطل نظام توزيع الوقود لديها.

هل هو جاسوس أو مجرد محتال؟

ووفقا لمحامي المتهم غال وولف تهمة التجسس "لا تتطابق" مع الأدلة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات، كما صرح للإذاعة الإسرائيلية العامة بعد الظهر.

وقال "موكلي ينفي بشكل قاطع أنه كان ينوي الإضرار بأمن الدولة. وفي النهاية، لم يضر بأمن الدولة ولم يكن لديه حتى القدرة على فعل ذلك". وأكد أن على غوروخوفسكي أن يواجه تهمة جنائية بسيطة ولكن ليس تهمة التجسس.

وفقًا للمذكرة الصادرة بحق غوروخوفسكي، كان حُكم على هذا الأخير أربع مرات بالسجن لارتكاب جرائم مختلفة، منها عمليتا سطو على مصرفين وسرقات، وهي معلومات أثارت جدلاً الخميس حول كيفية توظيف شخص له سوابق لتنظيف منزل أحد أكثر رجال إسرائيل نفوذا؟.

وفي هذا الصدد أعلنت أجهزة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية الخميس فتح تحقيق آخر في إجراءات التحقق من السجلات الجنائية "لتقليص فرص تكرار هذا النوع من الحوادث".

وفقًا لاتفاق تقاسم السلطة الذي تم توقيعه العام الماضي مع خصمه السياسي بنيامين نتنياهو، كان من المفترض أن يصبح بيني غانتس رئيس وزراء إسرائيل الجديد هذا الأسبوع. لكن هذا الاتفاق سقط ومهد لانتخابات جديدة وتشكيل حكومة ائتلاف برئاسة نفتالي بينيت، ظل غانتس وزيراً للدفاع فيها.

© 2021 AFP