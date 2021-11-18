مقتل 25 مدنياً في هجوم جهادي في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي

سليمان اغ انارا ا ف ب

جنود من النيجر في صحراء إييفيرونان في 12 شباط/فبراير 2020

نيامى (أ ف ب) – أعلنت وزارة الداخلية النيجرية مساء الأربعاء أنّ 25 مدنياً قتلوا الثلاثاء في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي في هجوم شنّه مسلّحون يُعتقد أنّهم جهاديون.

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وقالت الوزارة في بيان إنّ "معسكر بكورات (...) بمديرية تيليا تعرّض لهجوم شنّه مسلّحون مجهولون".

وأضاف البيان أنّ الحصيلة المؤقّتة للهجوم هي "مقتل 25 شخصاً وإصابة آخر وحرق مركبتين".

وفي بيانها أشارت الوزارة إلى هجوم ثان استهدف بلدة أخرى في غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها إنّ "مسلّحين مجهولين" هاجموا بلدة تيمارام في مديرية تاهوا حيث "قاموا بإحراق أو نهب بنى تحتية اجتماعية" بما في ذلك دار البلدية والمركز الصحي وشركة الكهرباء.

وأكّد البيان أنّ المهاجمين "نهبوا" أيضاً وكالتين لتحويل الأموال.

وشدّدت الوزارة على أنّ "عمليات التمشيط بدأت وما زالت مستمرّة في المناطق المعنيّة".

وتقع مديريتا تيليا وتاهوا في غرب البلاد على الحدود مع مالي.

وبحسب مسؤول محلّي فإنّ مسلّحين جهاديين شنّوا كلا الهجومين.

وفي 21 آذار/مارس قتل في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري 141 شخصاً على أيدي جهاديين هاجموا عدداً من القرى والمخيّمات.

وتيلابيري منطقة شاسعة ومضطربة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وهي مسرح منذ عام 2017 لهجمات دامية من قبل جماعات مسلّحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

© 2021 AFP