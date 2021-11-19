"ايه تي بي" الختامية: النروجي رود يكمل عقد نصف النهائي

النروجي كاسبر رود يحتفل بتأهله الى نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية في تورينو في 19 تشرين لاثاني/نوفمبر 2021.

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – أكمل النروجي كاسبر رود المصنف ثامنا عالميا عقد الدور نصف النهائي من دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو، بفوزه على الروسي أندري روبليف الخامس 2-6 و7-5 و7-6 (7-5) الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخضراء.

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وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها رود (22 عاما) دور الأربعة في البطولة الختامية في أول مشاركة له بها.

وهو الفوز الأول للنروجي على روبليف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وضرب رود موعدا في نصف النهائي مع الروسي الآخر دانييل مدفيديف الثاني وحامل اللقب ومتصدر المجموعة الحمراء.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول ومتصدر المجموعة الخضراء والألماني ألكسندر زفيريف ثاني المجموعة الحمراء.

وفي مباراة هامشية في ختام الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخضراء، يلعب لاحقا ديوكوفيتش مع البريطاني كامرون نوري الثاني عشر، بديل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المنسحب بسبب أوجاع في مرفقه الأيمن.

© 2021 AFP