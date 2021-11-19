"ايه تي بي" الختامية: زفيريف إلى نصف النهائي لملاقاة ديوكوفيتش

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالميًا يحتفل بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش وتأهله إلى الدور نصف النهائي من دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالميًا إلى الدور نصف النهائي من دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو، بفوزه السهل على البولندي هوبرت هوركاش التاسع 6-2 و6-4 الخميس.

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وضرب زفيريف موعداً في المربع الذهبي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً والذي كان تأهل بتصدره المجموعة الخضراء السبت، في لقاء حاسم للتأهل إلى النهائي.

وحجز زفيريف مقعده باحتلاله للمركز الثاني في المجموعة الحمراء خلف حامل اللقب والمصنف ثانيًا عالميًا الروسي دانييل مدفيديف الذي كان تأهل إلى الدور ذاته بفوزه على زفيريف بالذات بعد مباراة ماراتونية 6-3، 6-7 (3/7)، 7-6 (8/6) الثلاثاء.

وسيكون اللقاء الخامس بين ديوكوفيتش وزفيريف هذه السنة، بعد كأس "ايه تي بي" (فوز ديوكوفيتش في دور المجموعات)، أستراليا المفتوحة (فوز ديوكوفيتش في ربع النهائي)، الألعاب الأولمبية (فوز زفيريف في نصف النهائي)، والولايات المتحدة المفتوحة (فوز ديوكوفيتش في نصف النهائي). كما ستكون المباراة بمثابة الثأر لنهائي 2018 الذي أحرزه الألماني.

قال زفيريف "تلاقينا تقريبا في كل البطولات الكبرى على أرض صلبة هذه السنة، وكانت المباريات متقاربة في كل مرة. سيكون الأمر مماثلاً هنا".

-"لم يكن الامر سهلاً من الناحية الذهنية"-

قال زفيريف عقب تأهله لنصف النهائي للمرة الثالثة "لم يكن الأمر سهلاً من الناحية الذهنية لأنني كنت أعرف أنني يجب أن أفوز من أجل التقدم إلى نصف النهائي... أنا سعيد بتأهلي بعد فوزي بمجموعتين متتاليتين".

واستفاد الالماني ابن الـ 24 في مباراته الاولى الافتتاحية من انسحاب الايطالي ماتيو بيريتيني في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، بعدما كان حسم المجموعة الاولى لصالحه 7-6 (9-7) وتقدم في الثانية 1-صفر.

وحسم زفيريف تأهله إلى المربع الأخير بفوزه على هوركاش (24 عاماً) من دون انتظار نتائج المباراة الاخيرة بين مدفيديف والإيطالي الآخر يانيك سينر المصنف 11 الذي حلّ بدلاً من مواطنه المصاب. وخرج مدفيديف فائزا من المباراة 6-صفر و6-7 (5-7) و7-6 (10-8).

في المقابل، كان هوركاش أمام حتمية الفوز على زفيريف للإبقاء على آماله بالتأهل إلى نصف النهائي في تورينو، بعد خسارته أمام مدفيديف بثلاث مجموعات وثم أمام سينر بمجموعتين، كما كان عليه انتظار أن يفوز الروسي على سينر هذه الأمسية.

والتقى زفيريف وهوركاش للمرة الثانية، حيث كانت الغلبة في الأولى للألماني على الأرض الترابية لدورة مدريد للماسترز للألف نقطة في عام 2019، بنتيجة 3-6 و6-4 و6-4.

ويشارك زفيريف للمرة الخامسة توالياً في بطولة "آيه تي بي" الختامية، حيث احرز اللقب عام 2018 بفوزه على السويسري روجيه فيدرر والصربي ديوكوفيتش في طريقه إلى إحراز اللقب، كما وصل إلى الدور نصف النهائي في 2019، قبل أن يخرج من دور المجموعات في العام الماضي.

ومنذ احرازه الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الصيف، وفوزه بلقب دورة سينسيناتي، خاض زفيريف الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وخسر أمام ديوكوفيتش بخمس مجموعات، قبل أن يصل إلى ربع نهائي دورة انديان ويلز، ويفوز بلقب دورة فيينا النمسوية ويتأهل إلى نصف نهائي دورة بيرسي الفرنسية.

في المقابل، يشارك هوركاش للمرة الاولى في الماسترز الختامية، علماً انه كان وصل إلى نصف نهائي دورة بيرسي (خسر أمام ديوكوفيتش)، في حين فاز بدورة متز الفرنسية في أيلول/سبتمبر الماضي.

كسر زفيريف ارسال منافسه في الشوط الأوّل، ليعود ويحرز ثلاثة أشواط إضافية متقدماً 4-صفر في 10 دقائق فقط، ليرد هوركاش في الشوط الخامس لتصبح النتيجة 5-1.

لكن هوركاش لم يتمكن من مقاومة ضربات منافسه ليقع في أخطاء عدة، ما شرّع الباب أمام المصنف ثالثاً عالمياً لحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-2 في 27 دقيقة.

بدأ البولندي المجموعة الثانية بالفوز بارساله، وقارع الألماني حيث حصل على فرصة كسر ارساله في الشوط الثامن ليتقدم 30-صفر، إلا أن زفيريف أنقذ 4 كرات متتالية ليعادل 4-4.

انهار هوركاش في الشوط التاسع وارتكب 3 أخطاء على ارساله ومنح الأفضلية لمنافسه الذي تألق بارسالاته الساحقة (11)، ليتقدم 5-4 ويرسل للفوز بالمجموعة 6-4 بعد 35 دقيقة وبالتالي بالمباراة.

مدفيديف يتخطى سينر بصعوبة

في المواجهة الثانية، وبرغم فقدان سينر الأمل بالتأهل قبل مبارزة مدفيديف، إلا ان الايطالي كان قريبا من تحقيق الفوز أمام جماهيره، قبل أن يخسر 6-صفر و6-7 (5-7) و7-6 (10-8).

قال مدفيديف بعد المواجهة "أعتقد انه لو كان الموسم أطول بقليل، كان سيتأهل مباشرة إلى هذه الدورة دون لعب دور البديل".

تابع "آمل في المرة المقبلة إذا كنت سأحقق الفوز أن تكون المباراة أقصر قليلاً. صحيح اني قدمت عرضاً لكن أريد الخلود إلى الراحة".

وستعرف هوية المتأهل الرابع إلى نصف النهائي عندما يلاقي الروسي أندري روبليف (5) النروجي كاسبر رود (8) الجمعة في المجموعة الخضراء.

© 2021 AFP