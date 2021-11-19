بايدن يخضع لتنظير للأمعاء وينقل صلاحياته موقتا إلى كامالا هاريس

الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس في البيت الأبيض في واشنطن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – يخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة لتنظير "روتيني" للأمعاء تحت تخدير عام وسينقل صلاحياته موقتًا إلى نائبه كامالا هاريس.

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وللمرة الأولى ستمارس سيدة موقتا وبشكل رسمي الصلاحيات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس سيخضع لتنظير للأمعاء روتيني" في مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن.

ووصل موكب الرئيس إلى المستشفى حوالى الساعة 13,50 ت غ.

وقال البيت الأبيض إن أوقات ومدة هذا الانتقال للسلطة ستعرف في نهاية التنظير.

ويهدف هذا الفحص "الروتيني" إلى كشف اي تشوهات في القولون ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت.

وقالت الرئاسة الأميركية إن تفاصيل هذا الفحص ستعلن بعد ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن.

وأضافت "كما حدث عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للعملية نفسها في 2002 و2007، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير".

وأوضحت أن كامالا هاريس ستعمل من المكتب الذي تشغله في "الجناح الغربي" للبيت الأبيض خلال هذا الوقت.

وكانت المتحدثة السابقة باسم دونالد ترامب ستيفاني غريشام ذكرت في كتاب حديث أن الملياردير الجمهوري خضع أيضًا للتنظير نفسه لكنه أبقى الإجراء سرياً.

وبايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، تلقى لقاحا كاملا ضد كوفيد-19 كما حصل على جرعة ثالثة في نهاية أيلول/سبتمبر.

وأعلن الرئيس الأميركي الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة أنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه في 2024. لكن تقدمه في السن يثير تكهنات باحتمال تخليه عن هذه الفكرة.

وتنتظر وسائل الإعلام الأميركية هذا الفحص الطبي بفارغ الصبر، بينما وعد الرئيس بأكبر قدر من الشفافية حول حالته الصحية ولا يفوت بعض مؤيدي دونالد ترامب أي فرصة للتساؤل علنا وبطرق ملتوية إلى حد ما، عن صحته الجسدية والعقلية.

وكان طبيب بايدن أعلن في نهاية 2019 عندما كان مرشحا للانتخابات التمهيدية لحزبه الديموقراطي أنه "بصحة جيدة" و"قوي".

وواجه بايدن مشكلة صحية خطيرة في 1988 ونُقل بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تمزق في الأوعية الدموية، حتى أنه تم استدعاء قس من أجل الطقوس الأخيرة.

© 2021 AFP