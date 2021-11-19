بطولة ألمانيا: أوغسبورغ يلحق الخسارة الثانية ببايرن ويسدي خدمة لدورتموند

مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر خلال المباراة ضد أوغسبورغ في الدوري الالماني في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

برلين (أ ف ب) – فجر أوغسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ 2-1 الجمعة في الدربي البافاري في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

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وسحل الدنماركي مادس بيدرسن (23) وأندري هان (36) هدفي أوغسبورغ، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (38) هدف بايرن ميونيخ.

وألحق أوغسبورغ الخسارة الثانية بالنادي البافاري هذا الموسم وأسدى خدمة إلى مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يملك تقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في حال فوزه على ضيفه شتوتغارت السبت.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 28 نقطة مقابل 12 نقطة لأوغسبورغ الذي ارتقى الى المركز الخامس عشر وتخلص من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الأولى.

وهو الفوز الأول لأوغسبورغ على بايرن ميونيخ منذ التاسع من أيار/مايو 2015 عندما تغلب عليه في ملعبه "أليانز أرينا" بهدف وحيد، قبل أن يخسر بعدها 10 مرات في مبارياتهما الـ12 الأخيرة (مع تعادلين).

كما هو الفوز الرابع لأغوسبورغ على بايرن في 25 مباراة بينهما مقابل 19 خسارة وتعادلين.

وخاض بايرن ميونيخ المباراة في غياب نجمه يوزوا كيميش بسبب مجاورته شخصا مصابا بفيروس كوفيد 19 علما بأن خرج للتو من حجر صحي.

وسيغيب كيميش ايضا عن رحلة النادي البافاري الى كييف لمواجهة دينامو الاوكراني الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وغاب كيميش عن صفوف منتخب بلاده خلال فترة النافذة الدولية في الأيام العشرة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، علما بأنه يرفض تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وغاب أيضا عن النادي البافاري بسبب الفيروس قطب دفاعه الدولي نيكلاس زوله والمدافع الآخر الكرواتي يوزيب ستانيشيتش، فيما غاب الجناح الدولي الفرنسي كينغسلي كومان بسبب إصابة عضلية.

ونجح أوغسبورغ في افتتاح التسجيل عبر المهاجم الدنماركي مادس بيدرسن بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة مستغلا كرة أبعدها المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أمام أندري هان إثر تمريرة عرضية للهولندي جيفري غوفلوف فأسكنها على يسار الحارس العملاق مانويل نوير (23).

وعزز أوغسبورغ تقدمه بهدف ثان سجله هان بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من المدافع البرازيلي ياغو تابعها على يمين نوير (36).

وقلص ليفاندوفسكي الفارق بعد دقيقتين بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع الدولي الفرنسي الآخر بنجامان بافار لمسها توماس مولر بكعب قدمه اليمنى قبل أن تصل الى الدولي البولندي الذي تابعها على يمين الحارس مواطنه رافال غييكفيتش (38).

وهو الهدف الرابع عشر لليفاندوفسكي في الدوري هذا الموسم، والـ63 هذا العام بقميصي بايرن ومنتخب بلاده في 52 مباراة فقط.

كما أنه الهدف الـ101 للنادي البافاري هذا العام فعادل إنجاز كولن عام 1977.

وهي التمريرة الحاسمة الـ20 لمولر هذا العام وجاءت في مباراته الـ600 بألوان النادي البافاري في مختلف المسابقات.

وكاد ليفاندوفسكي يفعلها بتسديدة من نقطة الجزاء اثر كرة خاطئة من احد المدافعين لكنها علت العارضة (50).

ودفع مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان بجمال موسيالا والكندي ألفونسو ديفيس مكان النمسوي مارسيل سابيتسر والإنكليزي عمر ريتشاردز (52).

وجرب ليون غوريتسكا حظه بتسديدة من داخل المنطقة فوق العارضة (54).

وحرم الحارس غيكيفبتش ليفاندوفسكي من إدراك التعادل بإبعاده تسديدته من مسافة قريبة قبل أن تتهيأ أمام ديفيس الذي سددها بعيدا عن الخشبات الثلاث (79).

© 2021 AFP