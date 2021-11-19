بطولة إنكلترا: إصابة المدرب هاو بفيروس "كوفيد-19" تحرمه من ظهوره الأول مع نيوكاسل

سكوت هيبيل ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – يغيب إدي هاو عما كان ينبغي أن تكون أول مباراة له كمدرب لنيوكاسل على أرضه أمام برنتفورد السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بسبب إصابته بفيروس "كوفيد-19".

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وقال هاو للموقع الإلكتروني لنادي نيوكاسل الجمعة "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لن أكون هناك معكم جميعًا في ملعب سانت جيمس بارك غدًا، لكن من المهم جدا أن أتبع الإرشادات وأن أعزل نفسي".

وأضاف "أود أن أطمئن الجميع بأنني على ما يرام، وبينما هذه أخبار غير مرحب بها بالنسبة لي، أعلم أنها لK تعرقل استعداداتنا لما هي مباراة مهمة".

وتابع مدرب بورنموث السابق البالغ من العمر 43 عامًا: "لقد كنت، وسأكون، على اتصال دائم مع جهازي التدريبي واللاعبين، غدًا وخلال الأسبوع، وأنا أعلم أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم داخل وخارج الملعب".

وأوضح النادي أن مساعدي المدرب جايسون تيندال وغرايم جونز سيقودان نيوكاسل في غياب هاو.

ولا يزال نيوكاسل يبحث عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، لكن هناك تفاؤل متجدد بعد استحواذ مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

ويُصارع نيوكاسل لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) حيث لم يفز بأي من مبارياته الـ11 الاولى في الدوري ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن نوريتش سيتي الأخير.

وعيّن نيوكاسل هاو في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي خلفاً للمدرب السابق ستيف بروس بعد رحيل الأخير باتفاق متبادل في تشرين الاوّل/أكتوبر، بعد 13 يوماً من الاستحواذ.

وأكد هاو خلال تقديمه لوسائل الإعلام انه قادر على التعامل مع التوقعات المتزايدة في الدوري الإنكليزي، مشيراً إلى أن نيوكاسل هو "النادي المثالي لي".

© 2021 AFP