بكين تحذّر من أن "تسييس الرياضة" يضر بروح الأولمبياد بعد التهديد الأميركي بالمقاطعة

ماندل نغان ا ف ب

بكين (أ ف ب) – اتّهمت وزارة الخارجية الصينية الجمعة الولايات المتحدة بانتهاك "روح الأولمبياد" بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يفكر في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

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وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان".

وتأتي التصريحات غداة إعلان بايدن بأنه "ينظر" في مقاطعة دبلوماسية للحدث الرياضي.

وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن هذا "أمر ننظر فيه".

وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في شباط/فبراير المقبل.

وجاء تصريح بايدن بعد القمة التي جمعته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو في وقت متأخر الإثنين، حيث أعرب الزعيمان عن رغبتهما بضمان الاستقرار ومنع نشوب أي نوع من النزاعات.

ومع ذلك، يتعرض بايدن لضغوط داخلية لإظهار موقف حازم حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

والثلاثاء كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن ستعلن قريبا عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني انه بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات لكن الممثلين الرسميين للحكومة الأميركية لن يحضروا.

وأفاد مسؤولون في البيت الابيض أن هذه القضية لم تطرح خلال لقاء شي وبايدن الذي جرى عبر الإنترنت.

© 2021 AFP