بيلاروس تؤكد ان ألفي مهاجر أمضوا ليلتهم في مركز استقبال على أراضيها

فويتشك رادوانسكي ا ف ب

صورة تظهر قبر لاجئين توفيا وهما يحاولان الوصول إلى بولندا في مقبرة المسملين في بوهونيكي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

موسكو (أ ف ب) – أكدت بيلاروس الجمعة أن ألفي مهاجر تم إجلاؤهم في الأيام الأخيرة من مخيم قرب الحدود مع بولندا أمضوا أول ليلة لهم في مركز استقبال على أراضيها.

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وسبق لألف منهم أن أمضوا الليلة السابقة في المنشأة فيما نقل مساء الخميس مئات من المهاجرين كانو يخيمون في العراء او في خيم وسط تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلى المركز نفسه الواقع قرب الحدود.

وساهم نقل المهاجرين بعد أسبوع من مواجهة تخللتها صدامات مع القوات البولندية التي تمنعهم من عبور الحدود، في خفض منسوب التوتر والمخاوف على صحة هؤلاء الأشخاص مع اقتراب موسم الشتاء.

وذكرت وكالة "بلتا" الوطنية عبر حسابها على تلغرام "سيتلقون ثمانية أطنان تقريبا من المواد الغذائية تقريبا" ونشرت صور مهاجرين ينامون في أكياس نوم على أرض المركز.

ويحاول آلاف الأشخاص وغالبيتهم من الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس التي اتهمت بتنظيم هذه العملية عمدا انتقاما من عقوبات غربية فرضت عليها.

واكدت مينسك الخميس أن سبعة آلاف مهاجر يتواجدون على أراضيها مؤكدة استعدادها "لاعادة" خمسة آلاف منهم.

واكدت بيلاروس أيضا ان المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي اجرت محادثات هاتفية بالرئيس الكسندر لوكاشنكو الأربعاء ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على "ممر إنساني" لاجلاء ألفي مهاجر باتجاه ألمانيا.

إلا ان الحكومة الألمانية نفت ذلك نفيا قاطعا في حين تسعى مينسك المعزولة على الساحة الدولية للتفاوض مباشرة مع الدول الغربية.

ويأتي إجلاء المهاجرين بعد توتر متزايد مستمر منذ أسبوع بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي إذ يخشى الأخير حدوث أزمة هجرة كتلك التي حصلت العام 2015.

وأعيد مساء الخميس 431 مهاجرا كانوا عالقين في بيلاروس إلى العراق وغالبيتهم إلى اربيل في كردستان العراق والبقية إلى بغداد.

ومنذ بدء الازمة في الصيف توفي ما لا يقل عن 11 مهاجرا على جانبي الحدود بين بيلاروس وبولندا على ما أفادت منظمات غير حكومية.

وفي مؤشر إلى المأساة الانسانية الحاصلة في الغابة الباردة والرطبة، أكدت منظمة غير حكومية بولندية الخميس انها تدخلت لمساعدة زوجين سوريين أكدا أنهما فقدا طفلهما البالغ سنة.

© 2021 AFP