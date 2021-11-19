جائزة قطر الكبرى: بوتاس الأسرع في التجارب الحرة

سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس خلال التجارب الحرة لسباق جائزة قطر الكبرى في الفورمولا واحد على حلبة لوسيل في الدوحة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

الدوحة (أ ف ب) – حقق سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس أسرع توقيت في فترتي التجارب الحرى لسباق جائزة قطر الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد، السبت على حلبة لوسيل الدولية.

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وحقق بوتاس أسرع لفة بزمن 1:23.148 دقيقة تصدر بها فترة التجارب الثانية أمام سائقي ألفا تاوري الفرنسي بيار غاسلي (1:23.357 د) وريد بول الهولندي ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام (1:23.498 د) ومرسيدس مطارده المباشر وحامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون (1:23.570 د).

وفرض فيرستابن أفضليته في التجارب الحرة الأولى بإحرازه المركز الأول بزمن 1:23.723 دقيقة أمام غاسلي (1:24.160 د) وبوتاس (1:24.194 د) وهاميلتون (1:24.509 د).

ويتفوق فيرستابن على مطارده المباشر بطل العالم سبع مرات هاميلتون بفارق 14 نقطة (332.50 مقابل 318.50)، عقب الفوز الرائع الذي حققه سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات على حلبة إنترلاغوس حيث انطلق من المركز العاشر ووصل أوّل.

وستكون التجارب الرسمية المقررة السبت حاسمة بين الهولندي والبريطاني لانتزاع المركز الأول في انطلاقة السباق الأحد على حلبة لوسيل التي يبلغ طولها 5.38 كيلومترًا ويبدو من الصعب التجاوز عليها حيث تتسلسل المنعطفات السريعة.

وتستضيف حلبة لوسيل الواقعة على مشارف العاصمة الدوحة، المرحلة العشرين من الفئة الاولى والسباق الأوّل من سلسلة من ثلاثة سباقات متتالية ختامية (السعودية وأبوظبي) في الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الأربعة المقبلة والتي ستحدد هوية الفائز باللقب العالمي.

وشهد اليوم الأول من التجارب الحرة رفض مفوضي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مراجعة ما قام به فيرستابن للدفاع عن مركزه أمام هاميلتون في جائزة البرازيل الكبرى، وبالتالي رفضوا البت باستئناف مرسيدس.

وكان فيرستابن يتصدر السباق البرازيلي عندما حاول مطارده المباشر هاميلتون في اللفة 48 تجاوزه من الخارج عند المنعطف الرابع، إلاّ أن سائق ريد بول رفض الاستسلام وقام باقفال المسار ليخرج مع بطل العالم سبع مرات عن حدود الحلبة، بعدما اضطر الأخير الى تفادي الاصطدام به.

حينها، وجدت لجنة الحكام بعدما أحيلت الحادثة إلى التحقيق أنه من غير الضروري اتخاذ اجراءات عقابية بحق فيرستابن، وصنفت ما حصل ضمن خانة التسابق العادي بين سائقين، فيما انتهى السباق بتجاوز آخر ناجح من هاميلتون على الهولندي ليحرز سائق مرسيدس المركز الأوّل ويقلّص الفارق بينه وبين منافسه إلى 14 نقطة (332.50 مقابل 318.50).

غير أن الصانع الألماني رفض الاذعان لقرار لجنة الحكام وطالب الثلاثاء بالتزامن مع اقامة جائزة قطر الكبرى، مراجعة القرار على أمل انزال عقوبة لاحقة ضد فيرستابن وفريقه وريد بول.

واستمعت لجنة الحكام إلى مرسيدس والحظيرة النمسوية الخميس، في حين قدّم فريق "الأسهم الفضيّة" ملفات الصور الخاصة بكاميرات سيارة فيرستابن لتبيان حقيقة ما حصل.

أوضح المفوضون الرياضيون في قرارهم الجمعة أنه برغم أن هذه الصور المتسلسلة "جديدة" و"لم تكن متوفرة أثناء اتخاذ القرار" في البرازيل، و "ذات صلة"، إلاّ أنها ليست "مفيدة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأدلة المقدمة يجب أن تجيب على هذه النقاط الأربع لكي يتم الأخذ بالاعتراض.

وأضافت لجنة الحكام "يعتقد المفوضون أن اللقطات لا تظهر شيئًا خاصًا يختلف بشكل خاص عن الزوايا الأخرى التي كانت متوفرة لديهم (أثناء اتخاذ القرار)، أو التي تعدّل بشكل خاص قرارهم الذي كان قائمًا على التسلسل المتاح في البداية".

وهنا نتائج الجولة الأولى من التجارب الحرة:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:23.723 (22 عدد اللفات)

2- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:24.160 (28)

3- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:24.194 (24)

4- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:24.509 (21)

5- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:24.648 (27)

6- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:24.713 (26)

7- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:24.790 (27)

8- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:24.915 (22)

9- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:24.972 (23)

10- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:25.215 (19)

11- دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:25.291 (24)

12- سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:25.328 (19)

13- نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:25.688 (24)

14- انتونيو جوفيناتسي (إيطاليا/ألفا روميو) 1:25.757 (23)

15- كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:25.828 (25)

16- جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:25.871 (24)

17- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:25.905 (21)

18- ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:26.699 (21)

19- لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:26.712 (11)

20- نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:27.500 (16)

وهنا نتائج الجولة الثانية:

1- بوتاس 1:23.148 (27 عدد اللفات)

2- غاسلي 1:23.357 (27)

3- فيرستابن 1:23.498 (20)

4- هاميلتون 1:23.570 (25)

5- نوريس 1:23.632 (24)

6- سترول 1:23.705 (26)

7- تسونودا 1:23.735 (28)

8- بيريس 1:23.787 (20)

9- فيتل 1:24.020 (27)

10- ساينس 1:24.033 (28)

11- أوكون 1:24.041 (29)

12- ألونسو 1:24.056 (25)

13- لوكلير 1:24.095 (23)

14- ريكياردو 1:24.135 (24)

15- رايكونن 1:24.631 (26)

16- راسل 1:24.954 (27)

17- جوفيناتسي 1:25.072 (23)

18- لطيفي 1:25.209 (28)

19- شوماخر 1:25.575 (27)

20- مازيبين 0.000 (0)

اولي/م م

© 2021 AFP