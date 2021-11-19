دوري "أن بي ايه": ووريرز يقلب الطاولة على كافالييرز

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري محتفلا بعد تسجيله سلة في مواجهة كليفلاند كافالييرز في الدوري الاميركي للمحترفين. 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – قلب غولدن ستايت ووريرز تخلفه أمام كليفلاند كافالييرز بفارق 13 نقطة في الربع الثالث ليخرج فائزا عليه 104-89 الخميس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفضل 20 نقطة لنجمه ستيفن كوري في الربع الأخير من أصل 40 سجلها في المباراة.

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دخل ووريرز الربع الاخير متخلفا 68-81 ،لكنه ضرب بقوّة مسجلا 36 نقطة مقابل 8 فقط لمنافسه ليخرج فائزا بفارق مريح.

وعزّز ووريرز بالتالي رصيده كأفضل فريق في الدوري منذ بداية الموسم، مع 13 انتصارا مقابل خسارتين.

وفرض كوري نفسه نجما للمباراة مسجلا 40 نقطة على الأقل في 4 مباريات، علما بأن أي لاعب آخر في الدوري لم يحقق هذا الامر أكثر من مرتين هذا الموسم. وقد نجح كوري في تسع من أصل 16 محاولة في التسديدات الثلاثية.

واعتبر كوري بأن مفتاح الفوز كان الاعتماد على الهجوم بلا هوادة في الربع الأخير بقوله "عانينا كثيراً أمام الفريق المنافس على مدى 36 دقيقة بسبب الدفاع المحكم الذي اعتمده وقد لعب بطريقة جيّدة وتميّز لاعبوه بالحيوية".

وأضاف "كانت نقطة التحوّل مطلع الربع الأخير عندما سجّلنا 13 نقطة من دون رد".

وكان أفضل مسجل في صفوف كافالييرز داريوس غارلاند مع 25 نقطة في حين اضاف كل من دين وايد وكيفن لاف 17 نقطة.

وانتزع ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية من بروكلين نتس بفوزه على واشنطن ويزاردز 112-97.

وكان جيمي باتلر افضل مسجل في صفوف الفائز مع 32 نقطة واضاف بام اديبايو العائد من اصابة في ظهره ابعدته عن المباراتين الاخيرتين لفريقه، 20 نقطة و9 متابعات. في المقابل، كان برادلي بيل أفضل مسجّل في صفوف واشنطن مع 30 نقطة.

ويلتقي الفريقان مجددا في واشنطن السبت.

وعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز من دنفر ناغتس 103-89 في مباراة شهدت طرد مدرب الأخير مايكل مالون في الربع الثالث وتدخل لاعبه الصربي نيكولا يوكيتش لمنع الأوّل من الهجوم على الحكم.

والفوز هو الاول لسيكسرز بعد خمس هزائم تواليا ترافقت مع غياب نجمه الكاميروني جويل امبيد بسبب تطبيق بروتوكول كوفيد-19 المعتمد من رابطة الدوري الأميركي. ويغيب أيضاً عن صفوف فيلادلفيا نجماه الاسترالي بن سيمونز وداني غرين.

وفي المباريات الاخرى، فاز يوتا جاز على تورونتو رابتورز 119-103، وممفيس غريزليز على لوس أنجليس كليبرز 120-108، ومينيسوتا تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 115-90.

© 2021 AFP