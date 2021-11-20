"ايه تي بي" الختامية: مدفيديف إلى النهائي للدفاع عن لقبه

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

الروسي دانيال مفديديف بعد الفوز على النروجي كاسبر رود والتأهل إلى نهائي دورة ايه تي بي الختامية

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً نهائي دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو، بفوزه السبت على النروجي كاسبر رود الثامن 6-4 و6-2.

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وسيلاقي مدفيديف (25 عاماً)، المتوّج العام الماضي للمرة الأولى بالدورة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم خلال الموسم، الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالمياً وبطل هذه الدورة خمس مرات آخرها في عام 2015، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث اللذين يتواجهان في وقت لاحق.

قال مدفيديف الذي حقق فوزه التاسع توالياً في الدورة الختامية "كانت مباراة رائعة، إذ لاحظت مدى ذكاء كاسبر في الدورات التي شاهدته يخوضها هذه السنة".

تابع "هي مباراة صعبة بصرف النظر عن نتيجتها، وأنا سعيد لكسر إرساله من وقت لآخر وهذا ما صنع الفارق اليوم".

ولعب مدفيديف بثقة كبيرة أمام رود، بعد إحرازه ثلاثة انتصارات كاملة في دور المجموعات، وحسم مواجهته في ثمانين دقيقة.

ورفع مدفيديف عدد انتصاراته إلى ثلاثة ضد رود، بعد التغلب عليه في دورة مايوركا في حزيران/يونيو الماضي على العشب في طريقه لإحراز اللقب.

وخرج الروسي منتصراً في 26 من مبارياته الـ29 الأخيرة، بينها 19 انتصاراً من دون أن يخسر أي مجموعة، رافعاً انتصاراته بالمجمل لهذا الموسم الى 58 مقابل 12 هزيمة.

ويتخلف مدفيديف في المواجهات المباشرة مع ديوكوفيتش 4-6، لكنه يتقدم على زفيريف 6-5 آخرها فوز في مباراتهما في دور المجموعات هذا الاسبوع.

وحقق مدفيديف بداية سريعة أمام اللاعب البالغ 22 عاماً وصاحب الضربات القوية. بلغت نسبة كراته الفائزة على إرساله الأول 85% ليحسم المجموعة الأولى في 42 دقيقة. وتأقلم الروسي مع تنويع رود للكرات في المجموعة الثانية، ليتقدم 4-2 ثم يحسم المواجهة مع 17 كرة فائزة.

وكان رود يخوض أول دورة ختامية في مسيرته، بعد تفوقه على الروسي أندري روبليف في نهاية دور المجموعات.

© 2021 AFP