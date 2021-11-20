بطولة ألمانيا: دورتموند يُسقط شتوتغارت ويضيّق الخناق على بايرن

أينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب

ماركو رويس يحتفل بتسجيل هدف الفوز لبوروسيا دورتموند في مرمى شتوتغارت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب) – نجح بوروسيا دورتموند في اقتناص الفرصة التي منحه إياها غريمه بايرن ميونيخ، وحقق فوزاً في الدقائق الأخيرة على ضيفه شتوتغارت 2-1 ليقلّص إلى نقطة واحدة مسافته عن الصدارة، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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ودخل دورتموند الذي لا يزال محروماً من خدمات نجمه النروجي إيرلينغ هالاند، المباراة في المركز الثاني، لكنه وضع الفوز نصب عينيه ليخطف النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة مع بايرن المتصدر الذي مني الجمعة بخسارته الثانية هذا الموسم أمام أوغسبورغ 1-2 أيضاً.

ويدين دورتموند بالفوز للهولندي دونييل مالين (56) وقائده ماركو رويس (85)، فيما أحرز روبيرتو ماسيمو هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام لايبزيغ 2-1، فيما فشل شتوتغارت بتذوق طعم الفوز للمباراة الخامسة توالياً ومني برابع خسارة على التوالي وبقي في المركز السادس عشر مع عشر نقاط.

وافتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 56 بعد تلقى مالين تمريرة من البرتغالي رافايل غيريرو خارج منطقة الجزاء، فسدد كرة بيمينه أسكنها في الشباك إلى يسار الحارس فرويان مولر.

وأعاد شتوتغارت الأمور إلى نصابها في الدقيقة 63، عندما أدرك ماسيمو التعادل بتسديدة يسارية من منتصف المنطقة هز بها الشباك.

لكن إصرار دورتموند، منحه الكلمة الأخيرة، وتحديداً في الدقيقة 85، بأقدام قائده رويس الذي سدد أيضاً من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه النقاط الثلاث المنتظرة.

© 2021 AFP