بطولة ألمانيا: دورتموند يُسقط شتوتغارت ويضيّق الخناق على بايرن

أينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب

ماركو رويس يحتفل بتسجيل هدف الفوز لبوروسيا دورتموند في مرمى شتوتغارت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب) – نجح بوروسيا دورتموند في اقتناص الفرصة التي منحه إياها غريمه بايرن ميونيخ، وحقق فوزاً في الدقائق الأخيرة على ضيفه شتوتغارت 2-1 ليقلّص إلى نقطة واحدة مسافته عن الصدارة، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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ودخل دورتموند الذي لا يزال محروماً من خدمات نجمه النروجي إيرلينغ هالاند (صاحب 9 أهداف في 6 مباريات في الدوري)، المباراة في المركز الثاني، لكنه وضع الفوز نصب عينيه ليخطف النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة مع بايرن المتصدر الذي مني الجمعة بخسارته الثانية هذا الموسم أمام أوغسبورغ 1-2 أيضاً.

ويدين دورتموند بالفوز للهولندي دونييل مالين (56) وقائده ماركو رويس (85)، فيما أحرز روبيرتو ماسيمو هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام لايبزيغ 2-1، فيما فشل شتوتغارت بتذوق طعم الفوز للمباراة الخامسة توالياً ومني برابع خسارة على التوالي وبقي في المركز السادس عشر مع عشر نقاط.

ويعود الفوز الأخير لبطل ألمانيا خمس مرات آخرها عام 2007، إلى المرحلة السابعة بتغلبه على هوفنهايم 3-1.

وقال مدافع دورتموند ماتس هوميلس لشبكة "سكاي" الرياضية بعد المباراة "لم نتألق حقاً، لكننا قاتلنا، كانت خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

وافتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 56 بعد تلقى مالين تمريرة من البرتغالي رافايل غيريرو خارج منطقة الجزاء، فسدد كرة بيمينه أسكنها في الشباك إلى يسار الحارس فرويان مولر.

ليفركوزن رابعاً

وأعاد شتوتغارت الأمور إلى نصابها في الدقيقة 63، عندما أدرك ماسيمو التعادل بتسديدة يسارية من منتصف المنطقة هز بها الشباك.

لكن إصرار دورتموند، منحه الكلمة الأخيرة، وتحديداً في الدقيقة 85، بأقدام قائده رويس الذي سدد أيضاً من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه النقاط الثلاث المنتظرة.

ويأتي هذا الفوز، قبل أربعة أيام من مواجهة حاسمة لدورتموند أمام سبورتينغ البرتغالي في لشبونة، ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة أخرى، نجح باير ليفركوزن بالارتقاء إلى المركز الرابع بفوزه على بوخوم بهدف نظيف سجله الفرنسي أمين عدلي في الدقيقة الخامسة من المباراة.

وهذا الفوز هو الأول لليفركوزن في آخر خمس مباريات، وبالتالي رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي بوخوم في المركز الثاني عشر مع 13 نقطة.

ويأتي هذا الفوز بمثابة دافع لليفركوزن قبل مواجهته المرتقبة مع سلتيك الاسكتلندي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) يوم الخميس المقبل.

وفي مباريات أخرى، عمّق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح ضيفه غرويتر فورث برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها يوناس هوفمان (10 و58)، فلوريان نوهوس (29)، والفرنسي الحسن بليا (44).

وبهذا الفوز، رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما بقي غرويتر فورث في المركز الثامن عشر بقعر الترتيب مع نقطة يتيمة.

من جهة أخرى، مني لايبزيغ بخسارته الرابعة هذا الموسم، وهذه المرة أمام مضيفه هوفنهايم صفر-2.

ولا يزال لايبزيغ بعيداً عن فرق المقدمة في المركز السادس مع 18 نقطة، فيما حسّن هوفنهايم مركزه ثامناً مع 17 نقطة، بفضل الهدفين اللذين سجلهما المالي ديادي ساماسيكو (13)، والإسرائيلي مؤنس دبور (69).

كما تعادل أرمينيا بيليفيلد مع فولفسبورغ بهدفين لكل منهما.

ويلعب لاحقاً أنيون برلين مع هرتا برلين، فيما تختتم المرحلة الأحد بمواجهتي فرايبورغ وأينتراخت فرانكفورت، وماينتس مع كولن.

© 2021 AFP