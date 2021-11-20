بطولة إسبانيا: راكيتيتش ينقذ إشبيلية ويمنحه صدارة مؤقتة

جورجي غيريرو ا ف ب/ا ف ب

الكرواتي إيفان راكيتيتش (يسار) يحتفل مع وزميله منير الحدادي بتسجيل هدف التعادل لإشبيلية في مرمى ديبورتيفو ألافيس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – أنقذ الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه إشبيلية من خسارة ثالثة هذا الموسم، بتسجيله هدفاً في الأنفاس الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 2-2، مانحاً الفريق الأندلسي صدارة مؤقتة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وكان ألافيس سباقاً إلى افتتاح التسجيل عن طريق فيكتور لاغارديا (5)، قبل أن يعادل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس النتيجة (38).

وعاد ألافيس وتقدم قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء ترجمها جوزيلو (45+7)، إلى أن تمكّن راكيتيتش من إدراك التعادل للفريق الأندلسي (90+2).

وبهذا التعادل، تمكّن إشبيلية من الحصول على نقطة واعتلاء الصدارة مؤقتاً مع 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد الذي يواجه فالنسيا الأحد، ونقطة عن ريال مدريد الذي يلعب الأحد على أرض غرناطة.

من جهته، رفع ألافيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاخقاً أتلتيكو مدريد حامل اللقب مع أوساسونا، فيما يستضيف برشلونة إسبانيول في دربي كاتالونيا.

© 2021 AFP