بطولة إنكلترا: تشلسي يعزز صدارته بثلاثية في ليستر

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لاعبو تشلسي يحتفلون بهدف الاميركي كريستيان بوليسك ضد ليستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز على ملعب "كينغ باور" في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – عزّز تشلسي صدارته للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-صفر على مضيفه ليستر سيتي السبت في افتتاح المرحلة الثانية عشرة، مع استئناف البطولات المحلية عقب النافذة الدولية.

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وواصل النادي اللندني انطلاقته الرائعة للدوري وعاد الى سكة الانتصارات بعد انتكاسة صغيرة بتعادله مع بيرنلي قبل التوقف الدولي، اثر سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.

وهذا الفوز التاسع في البرميرليغ للبلوز هذا الموسم ليرفع رصيده الى 29 نقطة بفارق ست نقاط عن كل من مانشستر سيتي، الفريق الوحيد الذي أسقطه في الدوري هذا الموسم والذي يستضيف إيفرتون الاحد، وويست هام الذي يحل على ولفرهامبتون وسبع عن ليفربول الذي يخوض قمة المرحلة ضد ضيفه أرسنال لاحقًا.

وسجل المدافع الألماني أنتونيو روديغر (14)، لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي (28) والبديل الأميركي كريستيان بوليسيك (71) أهداف الضيوف الذين أثبتوا مجددًا عدم تأثرهم بغياب مهاجميهم الأساسيين البلجيكي رومليو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر المبتعدين منذ فترة بسبب الاصابة وغابا عن منتخبي بلديهما، علمًا أن الاخير عاد الى دكة البدلاء السبت.

واستعد فريق المدرب الألماني توماس توخل بأفضل طريقة للمباراة القوية التي تنتظره الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن ضد يوفنتوس الايطالي في الجولة ما قبل الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورغم أن يوفنتوس ضمن الصدارة واقترب تشلسي من التأهل، إلا أن للأخير مهمة ثأرية بعد أن سقط بهدف في تورينو، كما سيحاول المنافسة على الصدارة.

وكان تشلسي الفريق الافضل خلال المباراة، لاسيما في شوطها الاول فارضًا إيقاعه على منافسه الذي لم يسدّد على المرمى في الدقائق الخمس والاربعين الاولى، وافتتح التسجيل برأسية روديغر إثر ركنية من بن تشيلويل.

وكاد كانتي يضاعف النتيجة عندما وصلته كرة بينية رائعة من الايطالي جورجينيو في العمق بين المدافعين، سددها الفرنسي تصدى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (17).

وكان التهديد الوحيد لليستر في الشوط الاول من عرضية من مارك ألبرايتون الى أديمولا لوكمان تابعها في الشباك، إلا ان الاخير كان متسللا (25).

وسجّل الضيوف الثاني عندما استلم كانتي الكرة على مقربة من منتصف الملعب وانطلق نحو المنطقة وسط غياب تام للرقابة الدفاعية وسدد يسارية من خارجها الى يسار الحارس (28).

وكاد شمايكل يرتكب هفوة مع انطلاق الشوط الثاني عندما مرر الكرة عن طريق الخطأ لمهاجم الخصم كالوم هودسون أودوي في منطقته، رفعها الاخير عرضية إلا أن الدفاع شتتها قبل ان تصل الى أحد زملائه.

وأنقذ شمايكل مرماه من هدف ثالث عندما تصدى بأنامله لكرة قوية من تشيلويل من داخل المنطقة، أبعدها الى ركنية (53).

ومع التكتل الدفاعي الرائع لتشلسي، اقتصرت محاولات رجال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز الذين تعرضوا لصافرات الاستهجان مع نهاية الشوط الاول ومن ثم المباراة، على التسديد من الخارج، إحداها رائعة للغاني دانيال أمارتي الذي أجبر الحارس السنغالي إدوار مندي على صدّة أجمل (63).

وبعد تسع دقائق على دخولهما، تشارك حكيم زياش وبوليسيك في الهدف الثالث بعد أن انطلق المغربي على الرواق الايمن الى داخل المنطقة وراوغ على دفعات عدة قبل ان يمرر كرة رائعة بين لاعبَين الى بوليسيك الاتي من الخلف تابعها في الشباك (71).

وحاول الثعالب مرة أخرى من خارج المنطقة عبر تسديدة قوية لجيمس ماديسون أبعدها مندي ببرعة (82).

وتجمد رصيد بطل 2016 عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعد الخسارة الخامسة هذا الموسم.

© 2021 AFP