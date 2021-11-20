دراجات، ومحاكاة وتجارب... كيفية التأقلم مع حلبات جديدة للفورمولا واحد

كريم جعفر ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – يكتشف عالم الفورمولا واحد جائزتي قطر الكبرى الأحد والسعودية مطلع كانون الأول/ديسمبر، حيث يحاول السائقون وفرقهم التعلّم بسرعة وفهم خصائص الحلبتين الجديدتين ضمن الفئة الأولى.

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يقول شارل لوكلير سائق فيراري "لم أقد أبداً على هذه الحلبة، باستثناء الدراجة الهوائية"، فيما اكتشف سائقون آخرون حلبة لوسيل القطرية التي تستعد لاستقبال سباقها الأول بعد سنوات من احتضان بطولة العالم للدراجات النارية.

لكن الدراجة الهوائية التي استقلها الأربعاء والخميس مع زميله الإسباني كارلوس ساينس "لا تساعد كثيراً"، بحسب ما يضيف السائق القادم من إمارة موناكو "حتى لو كنا قادرين على رؤية حدود المنعطفات ومعرفة أين يمكننا دخول المنعطف بقوّة أو أكثر سلاسة".

وحتى لو لم يكن للوكلير الوقت الكافي التدرّب على نظام المحاكاة، نظراً لازدحام الروزنامة وخوض سباقات الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وقطر منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن هذه الأداة هي حجر الزاوية خلال كل إعداد لحلبة جديدة.

يشرح ساينس "في كلّ مرة ندخل حلبة جديدة، نقوم بثلاثين أو أربعين لفة إضافية للتعرّف اليها، اكتشاف الخطوط، السرعة، البيانات، أنواع المنعطفات وإعدادات السيارة".

المحاكاة

وعن جهاز المحاكاة، يقول إستيبان أوكون "نجحنا في بناء شيء ما بسرعة مع المهندسين، لأننا لم نكن قادرين على القيام بذلك في إنستون" التي يتخذها فريقه ألبين مقراً له.

الفرنسي استيبان أوكون على متن سيارة ألبين في حلبة لوسيل القطرية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أندري إيساكوفيتش ا ف ب

تابع الفرنسي "تعرّفنا على البيانات وأدركت كيف تجري الأمور".

وعن الحلبة المشابهة للوسيل على مقربة من العاصمة الدوحة، يقول لوكلير "تشبه قليلاً زاندفورت (هولندا) حيث المنعطفات متتالية. صحيح انه هناك خروجاً أكبر عن المسار، لكنهما تتشابهان من حيث خصائص المنعطفات والخطوط".

بالنسبة لأوكون، يشبه المسار القطري "ماليزيا نوعاً ما، مع الكثير من المنعطفات السريعة.. أو ربما إسطنبول قليلاً".

لكن سائق ألفاتاوري الفرنسي بيار غاسلي يعتبر ان هذا السباق "لا يشبه كثيراً الحلبات التي نعرفها".

تابع "محفّز أن يذهب السائقون لحلبات لا يعرفونها، إذ يدخل عامل سرعة التكيّف. نعمل على نظام المحاكاة قبل وصولنا إلى التجارب، كي نخوضها مدركين لأبرز أركانها. ثم بعد ثلاث حصص (للتجارب) أعتقد أننا نقترب من المسارات المثالية".

يضيف السائق الفرنسي "لكن الأمر معقّد بالنسبة للفريق، للتوصل بسرعة إلى الإعدادات المناسبة".

"إيجاد توازن مناسب"

يرى فرانتس توست مدير فريق ألفاتاوري أن "أي سيارة فورمولا واحد لم تجرّب هذه الحلبة، لذا نحن أمام عمل محاكاة كبر، لكن التجارب هي التي ستعطينا الأجوبة الوافية".

يضيف "لاختيار إعدادات الإنسيابية لدينا، جنباً إلى جنب مع الإعدادات الميكانيكية، يجب الأخذ بعين الاعتبار باقي التحديات المتوقعة من قبل الفرق هنا: التغيّر في درجة الحرارة خلال نهاية الأسبوع، الإسفلت الذي سيصبح +أخضر+ اللون، ما يعني غياب التماسك، الهواء...".

يختم توست "لا يتعلّق الأمر فقط بحلبة جديدة، يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار قبل أن نأمل في إيجاد التوازن المناسب.. يتعيّن على السائقين اختبار كل طاقتهم، استخراج الأفضل من السيارة وهذا يتطلب عدّة لفات".

أولي/جأش/ر م

© 2021 AFP