"إريكسون" تقتحم عالم الاتصالات السحابية باستحواذ "فوناج"

جوناثان ناكستراند ا ف ب/ارشيف

ستوكهولم (أ ف ب) – أعلنت "إريكسون" الإثنين أنها استحوذت على شركة الاتصالات السحابية الأميركية "فوناج" في أكبر عملية استحواذ للشركة السويدية التي توسع عملياتها بما يتجاوز أعمالها التقليدية في مجال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

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وذكرت الشركة أن الصفقة البالغة قيمتها 6,2 مليارات دولار (5,5 مليارات يورو) هي جزء من استراتيجية "إريكسون" لتوسيع وجودها في المشاريع اللاسلكية وتوسيع عروضها العالمية.

وأضافت أن مجلس إدارة "فوناج" وافق بالإجماع على العرض.

وتعد "إريكسون" من بين أكبر شركات تصنيع أجهزة الاتصالات في العالم، حيث تنافس شركة "هواوي" الصينية و"نوكيا" الفنلندية في مجالات على غرار شبكات الجيل الخامس.

ومع سعر 21 دولارا للسهم، يمثل العرض فرق قيمة بنسبة 28 في المئة على سعر إغلاق "فوناج" في بورصة ناسداك الجمعة.

وتأسست "فوناج" العام 2001، وتقدم خدمة الاتصالات الهاتفية الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت. وطورت في السنوات الأخيرة منصة اتصالات قائمة على الخدمات السحابية.

ولدى الشركة 120 ألف عميل، ما يسمح لمليون مطور بالوصول إلى رابط "إيه بي آي" الخاص بها والذي يمثل 80 في المئة من مبيعاتها السنوية البالغة 1,4 مليار دولار.

© 2021 AFP