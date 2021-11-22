الاتحاد الانكليزي يجدد عقد ساوثغيت حتى عام 2024

لندن (أ ف ب) – جدّد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الاثنين عقد مدرّب المنتخب الوطني الأوّل غاريث ساوثغيت حتى نهاية عام 2024.

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وقال الاتحاد في بيان رسمي "ساوثغيت الذي سيحتفل بمرور 5 سنوات على توليه تدريب المنتخب في نهاية الشهر الحالي، اشرف على حقبة إيجابية من التطوّر من خلال قيادته إنكلترا الى نصف نهائي كأس العالم (2018)، كما حقق أفضل نتيجة في نهائيات كأس أوروبا على مدى 55 عاماً ببلوغه المباراة النهائية خلال الضيف الماضي".

وكان العقد الأصلي لساوثغيت مع الاتحاد الانكليزي ينتهي في تموز/يوليو 2022، لكن نجاحه في قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مونديال قطر الذي سيقام من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمير من العام المقبل، عجٌل من تجديد العقد بين الطرفين.

وسيكون ساوثغيت بالتالي على رأس الجهاز الفني لكأس اوروبا المقبلة المقرّرة في المانيا عام 2024 والتي تبدأ تصفياتها في آذار/مارس 2023.

وقال ساوثغيت في بيان بعد التجديد "أشعر بامتياز مدهش للاشراف على هذا الفريق. لدينا فرصة جميلة أمامنا وأنا أدرك تماماً بأن اللاعبين وانصار المنتخب يشعرون بالإثارة بما يمكن أن يحققه هذا الفريق".

واستلم ساوثغيت تدريب المنتخب في ايلول/سبتمبر عام 2016 بصورة موقتة خلفا لسام ألاردايس بعد شهرين فقط من استلام الأخير دفة المنتخب وذلك بسبب مزاعم فساد، قبل أن يتم تثبيته بشكل رسمي في منصبه بعد شهرين.

© 2021 AFP