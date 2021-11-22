بايدن يسمي جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفدرالي لولاية جديدة

ساؤول لويب ا ف ب/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – رشّح الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي جيروم باول للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الاثنين، ما يتيح له مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد.

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وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجّل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثّف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

وواجه الرئيس دعوات من الأعضاء التقدميين ضمن حزبه الديموقراطي لاستبدال الجمهوري باول بمرشّح أكثر ليبرالية على غرار عضو مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي لايل برينارد، لكن البيت الأبيض أعلن بأنها ستعيّن نائبة رئيس المصرف.

وأفاد بايدن في بيان "لا يمكننا العودة إلى حيث كنا قبل الوباء، علينا إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل".

وقال "أنا واثق بأن تركيز الرئيس باول والدكتورة برينارد على إبقاء معدلات التضخم منخفضة والأسعار مستقرة وتحقيق التوظيف الكامل سيجعل اقتصادنا أقوى من أي وقت مضى".

وقاد باول الذي تولى المنصب منذ العام 2018 بتعيين من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، استجابة البنك المركزي للتباطؤ الاقتصادي الواسع الناجم عن الوباء، والتي خفض بموجبها سعر الفائدة على القروض إلى صفر وضخ سيولة بتريليونات الدولارات.

وبينما تراجع المصرف عن هذه الإجراءات مع تعافي الاقتصاد، ارتفع معدل التضخم وبالتالي تراجعت معدلات التأييد لبايدن.

لكن باول بدّل سياسات الاحتياطي الفدرالي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترات أطول من المعتاد لدعم التوظيف خصوصا في صفوف الأقليات التي تعد الأفقر.

ويشير باول وغيره من قادة المصرف المركزي إلى أن موجة التضخم ستكون موقتة وأشاروا إلى أنهم لا يتوقعون زيادة أسعار الفائدة قبل منتصف العام المقبل.

وعلى وقع الأنباء، افتتحت بورصة "وول ستريت" تداولاتها على ارتفاع الاثنين. وبعد 10 دقائق من بدء التداول، بلغ "مؤشر داو جونز الصناعي" 35759,10 نقطة، وهي زيادة نسبتها 0,4 في المئة.

أما "ستاندارد آند بورز" فارتفع بـ0,5 في المئة إلى 4722,97 بينما ارتفع "مؤشر ناسداك المركب" بنسبة 0,5 ف المئة إلى 16138,05 نقطة.

© 2021 AFP