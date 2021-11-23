أكثر من 90% من الموظفين الفدراليين تلقّحوا التزاماً بقرار بايدن

رودريغو رايس مارين تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

ياباني يتلقى جرعة من لقاح موديرنا المضاد لوباء كوفيد-19 في 25 حزيران/يونيو 2021 في طوكيو

واشنطن (أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض أنّ أكثر من 90% من الموظفين الفدراليين الأميركيين تلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من أحدّ اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 التزاماً بقرار أصدره الرئيس جو بايدن قبل شهرين ونيّف وألزمهم بموجبه تلقّي اللّقاح بحلول يوم الإثنين.

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وقال جيف زينتس، المنسّق الرئاسي لشؤون مكافحة جائحة كوفيد-19، خلال مؤتمر صحافي إنّ "95% من الـ3.5 مليون موظف فدرالي التزموا بالقرار، و90% تلقّحوا بالفعل" بجرعة واحدة على الأقلّ.

من جهتها أوضحت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ فارق الخمسة بالمئة بين الرقمين اللذين ذكرهما المنسّق الرئاسي هو نسبة الأشخاص الذين تقدّموا بطلبات للحصول على إعفاء من تلقّي اللّقاح، سواء تمّت الموافقة على طلبهم أو ما يزال قيد المراجعة.

وفي 9 أيلول/سبتمبر وقّع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً فرض بموجبه على موظفي الإدارات الفدرالية تلقّي اللّقاح وحرمهم من إمكانية تجنّب الحقنة عن طريق الخضوع لاختبار كورونا بانتظام.

وأمهل الأمر التنفيذي موظّفي الإدارات الفدرالية حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر للامتثال لهذا القرار.

وخلال مؤتمره الصحافي فصّل زينتس نسب الموظفين الذين التزموا بالقرار، مشيراً إلى أنّ نسبة الالتزام بالقرار في صفوف موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" بلغت 99% في حين بلغت 98% في صفوف موظفي دائرة الضريبة، لافتاً إلى أنّ 25% من موظفي هذه الإدارة سارعوا إلى تلقّي اللقاح فور صدور القرار الرئاسي.

ووفقاً للبيت الأبيض فإنّ الموظفين الفدراليين الذين لم يلتزموا بالقرار سيخضعون لـ"عملية تثقيف ونُصح".

وقال زينتس إنّ "الهدف هو حماية الموظفين، وليس معاقبتهم".

وكان بايدن أصدر قراراً مماثلاً ألزم بموجبه كلّ شركة خاصة في البلاد يزيد عدد موظفيها عن مئة موظف تلقيحهم لكنّ القضاء الفدرالي علّق تطبيق هذا القرار.

وشدّد المنسّق الرئاسي على أنّه "بإمكاننا الحدّ من انتشار الفيروس من دون أن نضطر لإغلاق اقتصادنا بأيّ شكل من الأشكال"، معرباً عن أسفه "لأننا لا نسير في هذا الاتجاه. لدينا الأدوات لتسريع مسار الخروج من هذه الجائحة".

© 2021 AFP