بطولة إيطاليا: إصابة أوسيمهن تبعده ثلاثة أشهر وتحرمه من كأس أمم إفريقيا

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن خلال المباراة ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والتي تعرض خلالها (22 عاماً) مهاجم نابولي الإيطالي لكسور عدة في وجهه في 21 تشرين لاثاني/نوفمبر 2021.

روما (أ ف ب) – خضع مهاجم نابولي الإيطالي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن لعملية جراحية الثلاثاء جراء "كسور" عدة في وجهه، وسيغيب لثلاثة أشهر عن الملاعب وبالتالي لن يشارك في كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في الكاميرون بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين، بحسب ما أعلن ناديه.

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وأصيب أوسيمهن (22 عاماً) برأسه بعد احتكاك مع لاعب إنتر ميلان السلوفاكي ميلان سكرينيار، خلال المباراة التي خسرها فريقه الأحد ضمن الدوري المحلي، وخرج من الملعب في الدقيقة 54.

وكشفت الفحوصات بعد المباراة عن "كسور متعددة في تجويف العين اليسرى وعظم الوجنة" للاعب الذي انتقل إلى نابولي من ليل الفرنسي في صيف 2020 بصفقة قدرت بنحو 70 مليون يورو.

وقال نابولي في بيان "خضع فيكتور أوسيمهن صباح اليوم (الثلاثاء) لتدخل جراحي لتقليل واحتواء الكسور المتعددة" في عظم الوجنة والخد.

وبحسب البيان نفسه، فإن الجراحة التي أجريت داخل إحدى عيادات نابولي استدعت تركيب "قطعاً ومسامير من التيتانيوم"، مقدِّرة مدة غيابه عم الملاعب في "90 يوماً".

وبهذه الإصابة للدولي النيجيري (19 مباراة دولية، 10 أهداف)، يخسر نابولي متصدر الدوري بفارق الأهداف عن ميلان، خدمات هدافه (5 أهداف في الدوري و4 في يوروبا ليغ) حتى نهاية شباط/فبراير.

© 2021 AFP