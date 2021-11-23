دوري أبطال آسيا: الهلال يرصع سجله بلقب رابع تاريخي

فايز نور الدين اف ب

مهاجم الهلال السعودي المالي موسى ماريغا يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (2-صفر) في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم في الرياض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

الرياض (أ ف ب) – توج الهلال السعودي بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وأمام نحو 50 ألف متفرج في المباراة النهائية.

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وسجل ناصر الدوسري (1) والمالي موسى ماريغا (63) هدفي الهلال الذي استعاد اللقب الذي كان ناله عام 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، ورصع سجله بلقب رابع تاريخي بعد عامي 1991 و2000.

وفض الهلال شراكة صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ المتوج به أعوام 1997 و1998 و2009.

وضمن العملاق السعودي المشاركة في كأس العالم للاندية التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

ولحق الهلال بتشلسي الانكليزي بطل أوروبا، الاهلي المصري بطل افريقيا، الجزيرة الاماراتي بطل موسم 2020-2021، اوكلاند النيوزيلندي بطل اوقيانوسيا، بانتظار الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية بين فلامنغو وبالميراس البرازيليين، ونهائي كونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والكارايبي) بين مونتيري وكلوب أمريكا المكسيكيين.

واختير لاعب وسط الهلال سالم الدوسري أفضل لاعب في المسابقة، فيما توج مهاجم الدحيل القطري الكيني مايكل أولونغا بلقب الهداف برصيد تسعة أهداف.

وقال مدرب الهلال ليوناردو جارديم الذي أول مدرب برتغالي يفوز باللقب الآسيوي: "أنا فخور بالفريق، إنها مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأضاف "الفوز بالمسابقة كان هدفنا منذ البداية وأنا سعيد لأننا حققنا ذلك".

وتابع مدرب موناكو الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني السابق في معرض رده عن سؤال بخصوص مونديال الأندية: "هدفنا الفوز في كل مباراة"، موضحا "ستكون أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم هناك لكننا سنبذل قصارى جهدنا كأبطال آسيا".

أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة

ولم يمهل الهلال ضيفه سوى 16 ثانية فقط وافتتح التسجيل عبر الدوسري اثر تلقيه كرة خاطئة في منتصف ملعب الضيوف، فتقدم بها قبل أن يسددها قوية من مسافة بعيدة في المقص الأيمن للحارس الكوري لي جون (1).

وهو أسرع هدف في مباراة نهائية للمسابقة القارية محا به الدوسري الهدف الذي كان سجله مهاجم اتحاد جدة الدولي السيراليوني محمد كالون في الدقيقة الثانية في مرمى العين الإماراتي عام 2005.

وقال مدرب بوهانغ كيم جي-دونغ الذي كان أحد أفراد فريقه عندما توج باللقب عام 2009: "الهدف المبكر صنع الفارق واللاعبون لم يركزوا وهذا الهدف أثر علينا بشكل كبير".

وأضاف "كان لدي شعور قوي بأنه يمكننا تغيير الوضع لكنهم سجلوا الهدف الثاني بعد ذلك".

وكاد بوهانغ يدرك التعادل عبر سين جين هو بتسديدة قوية ردتها العارضة قبل أن تتهيأ أمام سانغ هيوب ليم الذي سددها بدروه لكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة (12).

وجرب محمد البريك حظه بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها حارس المرمى لي جون (21)، ثم سدد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس كرة مرت بجانب القائم الكوري الجنوبي (24).

وأنقذ المعيوف مرماه من هدف التعادل بتصديه لكرة رأسية من مسافة قريبة لوان-كيو كوون (45+1).

وبحث الهلال مطلع الشوط الثاني عن هدف ثان وكان قريباً منه بتسديدة قوية لغوميس ارتطمت بأحد المدافعين في اللحظة المناسبة (47)، ثم سدد البرازيلي ماثيوس بيريرا كرة من ركلة حرة علت العارضة بقليل (55).

وقاد غو يونغ هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة مرت بمحاذاة القائم (58).

ورد الهلال بهجمة منسقة عزّز بها تقدمه بهدف ثان عندما مرر غوميس كرة الى ماريغا الذي انفرد بالحارس لي جون ولعبها على يمينه (63).

وأنقذ المدافع متعب المفرج مرماه من هدف محقق عندما صحح خطأ الحارس المعيوف في التقاط أحدى الكرات العرضية لسانغ-هيوب ليم وأبعدها الى ركنية (70).

وأضاع بيريرا فرصة إضافة الهدف الثالث للهلال عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها بين أحضان الحارس الكوري الجنوبي (75)، وحذا حذوه غوميس اثر انفراد أنهاه بتسديدة بجوار القائم (81).

© 2021 AFP