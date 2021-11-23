دوري أبطال أوروبا: بايرن يواصل علامته الكاملة

جينيا سافيلوف ا ف ب/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي يربط شريط حذائه بعد تسجيله هدفاً لفريقه بايرن ميونيخ الألماني في مرمى دينامو كييف الأوكراني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

كييف (أ ف ب) – واصل بايرن ميونيخ الألماني مشواره المثالي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم والعلامة الكاملة في خمس مباريات بفوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1 الثلاثاء في مباراة تحصيل حاصل ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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وسجّل هدفي النادي البافاري الذي سبق وضمن تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (14)، والفرنسي كينغسلي كومان (42)، فيما أحرز دينيس غارماش هدف دينامو كييف الوحيد (70).

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة مع 15 نقطة، فيما بقي دينامو كييف متذيلاً للمجموعة بنقطة يتيمة.

وحلّ بايرن على دينامو كييف مثقلاً بغياب خمسة لاعبين محجورين بسبب فيروس "كوفيد-19"، بينهم يوزوا كيميش الذي أشعل فتيل النقاش في ألمانيا بعد رفضه التطعيم بسبب "مخاوف شخصية".

وحُجر كيميش الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا الموسم بعدما كان على اتصال مع شخص أصيب بفيروس كورونا.

وأكّد بايرن الأحد دخول لاعبيه غير الملقحين سيرج غنابري، جمال موسيالا، الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ والفرنسي مايكل كويزانس إلى الحجر.

وفي ظلّ معمعة كورونا التي أزعجت مدرب الفريق يوليان ناغلسمان، تعرّض بايرن لخسارة مفاجئة أمام أوغسبورغ 1-2 الجمعة في الدوري المحلي، حيث تقلصت صدارته لنقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند.

لكن رغم ذلك، بدأ ناغلسمان مباراة اليوم كالعادة بالثلاثي الهجومي ليفاندوفسكي، توماس مولر، ولوروا سانيه.

وافتتح الفريق البافاري التسجيل بعد نحو ربع ساعة من بداية المباراة كان مسيطراً فيها بشكل شبه كامل رغم الثلوج التي كانت تغطي أرضية الملعب، وذلك عندما ارتقى البولندي بمقصية خلفية رائعة استغل فيها معمعة الدفاع، وأسكن الكرة في الشباك إلى يسار الحارس غريغوري بوتشان الذي فشل في صدها (14).

وهذا الهدف هو التاسع لليفاندوفسكي، المرشح لنيل الكرة الذهبية، في تسع مباريات في دوري الأبطال.

وعزز كومان التقدم لبايرن، بعدما استلم تمريرة من الفرنسي كورانتان توليسو، وسدد كرة قوية من داخل المنطقة في سقف المرمى (42).

وحاول دينامو كييف العودة الى أجواء المباراة بانتفاضة أثمرت هدفاً واحداً وأولاً في البطولة، في الدقيقة 70 بتسديدة استغل بها غارماش التذبذب الدفاعي، غير أنه لم يكن كافياً، رغم أن فرصة التعادل سنحت مرتين من خطأين للحارس العملاق مانويل نوير.

ويلعب في المجموعة نفسها لاحقاً، برشلونة الإسباني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي في مسعى من البلاوغرانا لحسم تأهله في عهد مدربه الجديد تشافي هرنانديس.

© 2021 AFP