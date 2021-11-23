دوري أبطال أوروبا: تشلسي يكرم وفادة يوفنتوس برباعية ويرافقه إلى ثمن النهائي

لاعب وسط تشلسي الإنكليزي كالوم هودسون-أودوي يحتفل بتسجيل ثالث أهداف فريقه في مرمى يوفنتوس الإيطالي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أدريان دينيس ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أكرم تشلسي الإنكليزي حامل اللقب وفادة ضيفه يوفنتوس الإيطالي برباعية نظيفة الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، ورافقه إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.