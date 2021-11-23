دوري أبطال أوروبا: تشلسي يكرم وفادة يوفنتوس برباعية ويرافقه إلى ثمن النهائي
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لندن (أ ف ب) – أكرم تشلسي الإنكليزي حامل اللقب وفادة ضيفه يوفنتوس الإيطالي برباعية نظيفة الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، ورافقه إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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وتناوب على تسجيل رباعية حامل اللقب تريفو شالوباه (25)، ريس جيمس (56)، وكالوم هودسون-أودوس (58)، والألماني تيمو فيرنر (90+5).
ورفع تشلسي رصيده إلى 12 نقطة وتصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام فريق السيدة العجوز الذي كان ضامنا تأهله.
وثأر الفريق اللندني لخسارته ذهاباً في تورينو بهدف فيديركو كييزا.
© 2021 AFP