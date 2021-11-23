دوري أبطال أوروبا: رونالدو يقود مانشستر يونايتد الى ثمن النهائي

خوسيه جوردان اف ب

مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى فياريال (2-صفر) في دوري أبطال أوروبا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

فياريال (إسبانيا) (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله هدفاً ومساهمته في الثاني خلال الفوز على مضيفه فياريال الإسباني 2-صفر الثلاثاء على ملعب "لا سيراميكا" في فياريال في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 78 في ثاني فرصة فقط لفريقه في المباراة رافعا رصيده إلى ستة أهداف في 5 مباريات في دور المجموعات هذا الموسم.

ورفع رونالدو غلته إلى 140 هدفا في 181 مباراة المسابقة القارية العريقة، وبات أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الابطال.

وساهم رونالدو أيضا في الهدف الثاني عندما مرر الكرة اثر هجمة مرتدة سريعة، إلى البديل راشفورد فهيأها بدوره إلى سانشو الذي سددها قوية في سقف العارضة (90) مسجلا هدفه الأول بألوان فريقه منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بخياري الفوز أو التعادل للحاق بركب المتأهلين إلى الدور الثاني، فحقق الخيار الأول وانفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام فياريال الذي بات مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز أتالانتا برغامو الإيطالي على مضيفه يونغ بويز السويسري لاحقا.

ولحق يونايتد بمواطنه ليفربول (المجموعة الثانية) وأياكس أمستردام الهولنديس (الثالثة) وبايرن ميونيخ الألماني (الخامسة) ويوفنتوس الإيطالي (الثامنة).

وهو الفوز الثاني ليونايتد على فياريال في ست مواجهات بينهما مقابل أربعو تعادلات.

وكان فياريال صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وخلق العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل لكنه اصطدم بحارس مرمى متألق هو مواطنه دافيد دي خيا الذي يدين له الفريق الإنكليزي بالانتصار لتألقه اللافت في الحفاظ على نظافة شباكه وتحديدا أربعة تصديات خطيرة.

وخاض يونايتد المباراة بقيادة المدرب المساعد لاعبه وسطه السابق مايكل كاريك الخليفة المؤقت للمدرب المقال من منصبه لسوء النتائج هدافه السابق الدولي النروجي أولي غونار سولشاير.

وغاب الفرنسيان بول بوغبا ورافايل فاران عن صفوف الشياطين الحمر بسبب الإصابة، فيما فضل كاريك الإبقاء على البرتغالي برونو فرنانديش والمهاجم راشفورد على دكة البدلاء ودفع بالهولندي دوني فان دي بيك وسانشو أساسيين مكانهما.

وكان مانشستر يونايتد البادئ بالتهديد برأسية ضعيفة للاسكتلندي سكوت ماكتوميناي من مسافة قريبة بين يدي الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي (3).

ورد موي غوميس بعد دقيقتين بتسديدة قوية من حافة المنطقة أبعدها دي خيا بصعوبة (5)، وسدد ييريمي بينو كرة قوية من مسافة قريبة في الشباك الخارجية (10).

وتابع دي خيا تألقه أنقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لمانو تريغيروس من مسافة قريبة (27).

وجرب المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حظه برأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس (31).

وانبرى داني باريخو لركلة حرة مباشرة فوق العارضة (42).

وتابع فياريال أفضليته في الشوط الثاني مع هجمات خجولة للنادي الانكليزي أبرزها تسديدة فريد من حافة المنطقة بين يدي رولي (53).

وأنقذ دي خيا مرماه مرة أخرى وببراعة أيضا بتصديه لتسديدة "على الطاير" لتريغيروس من داخل المنطقة وأبعدها إلى ركنية (59).

ودفع كاريك بفرنانديش وراشفورد مكان فان دي بيك ومارسيال في الدقيقة 66.

وأهدر سانشو أول وأخطر فرصة للشياطين الحمر عغندما تبادل الكرة مع فرنانديش قبل أن يهيئها له الأخير عند حافة المنطقة فتوغل وسددها بيسراه ابعدها الحارس رولي بقدمه اليمنى في توقيت مناسب (71).

ونجح رونالدو في منح التقدم لفريقه عندما استعل خطأ فادحا للحارس رولي في تمرير كرة إلى زميله الفرنسي إتيان كابوي على مشارف المنطقة فضغط عليه فريد لتتهيأ أمام "الدون" البرتغالي الذي لعبها ساقطة داخل المرمى الخالي (78).

وأنقذ رولي مرماه من هدف ثالث بابعاده تسديدة خادعة لراشفورد من مسافة قريبة (85).

ووجه سانشو الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

© 2021 AFP