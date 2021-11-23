دوري "أن بي ايه": دورانت يقود نتس للانفراد بصدارة الشرقية وصنز يحقق فوزه الـ 13 توالياً

رون شوين غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – سجّل كيفن دورانت 27 نقطة في سلّة مضيفه كليفلاند كافالييرز ليقود بروكلين نتس للفوز 117-112 والانفراد بصدارة المنطقة الشرقية، فيما حقق فينيكس صنز انتصاره الـ 13 توالياً بعد فوزه على سان أنتونيو سبيرز 115-111 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الإثنين.

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أثبت دورانت نجاعته في الرميات الحرة مسجلاً 10 من دون أي خطأ في هذا الامتحان، وأضاف إلى سجله التهديفي 9 تمريرات حاسمة و6 مرتدات و3 صدات، ليساهم في قلب تأخر نتس بفارق 12 نقطة في الربع الثالث إلى فوز ثالث توالياً.

وشكّل لاماركوس ألدريدج أيضاً ورقة رابحة في عودة نتس إلى أجواء اللقاء بتسجيله 21 نقطة إلى 11 مرتدة، فيما أضاف الاسترالي باتي ميلز 17 نقطة وجيمس هاردن 14.

وانفرد نتس بفضل هذا الفوز بصدارة المنطقة الشرقية برصيد 13 انتصاراً مقابل خمس هزائم، مستفيداً من تعرض مطارده المباشر شيكاغو بولز لخسارة مفاجئة أمام إنديانا بايسرز 77-109.

عبّر مدرب نتس الكندي ستيف ناش عن رضاه من ردّ فعل فريقه والانتفاضة التي قام بها في الشوط الثاني، قائلاً "هم رجال فخورون ويستجيبون وقد وجدوا أنفسهم في حفرة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية"، مضيفاً "لقد قاموا بردّ فعل هذه الأمسية".

وتابع "لقد أغلقنا عليهم (امكانية التسجيل) نوعًا ما في الشوط الثاني. هذا ما قلناه لهم، يجب أن نفوز بهذه المباراة في الدفاع. وقد فعلنا ذلك".

وأردف "لم تكن روحية الفريق مرتفعة في الشوط الأوّل، لكنها كانت استثنائية في الشوط الثاني. الدفاع جعل الأمور سهلة بالنسبة للهجوم".

وأثنى ناش أيضاً على كاميرون توماس المولود في اليابان، بعدما نجح ابن الـ 20 عاماً في تسجيل 11 نقطة، منها ثلاثيتان ساهمتا في عودة الفريق.

قال ناش "كان كام رائعاً. نفّذ تسديداته بثقة. هو شاب يملك مستقبلاً مشرقاً. تألق في هذه الأمسية وقام ببعض التسديدات الرائعة وتميّز دفاعياً. كنت فخورًا به".

في سان أنتونيو، عزّز صنز مركزه الثاني في المنطقة الغربية، بفوزه الصعب بفارق أربع نقاط على سبيرز.

ونجح صاحب الأرض في تقليص الفارق بينه وبين ضيفه إلى ثلاث نقاط في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ليلهب جماهيره في ملعب "آيه تي أند تي سنتر".

عرف صنز كيف "يقتل" زخم منافسه بفضل تألق ديفن بوكر صاحب 23 نقطة ودياندري أيتون الذي سجل 21 نقطة والتقط 14 مرتدة، مع رباعي من مقاعد البدلاء أنهى اللقاء مع 48 نقطة.

وعزّز صنز الذي حقق فوزه الثالث عشر توالياً رصيده في المركز الثاني للمنطقة الغربية، بسجل من 14 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم فقط، فيما خسر مطارده المباشر يوتا جاز الثالث بفارق نقطة أمام ضيفه ممفيس غريزليز 118-119.

وسجل غريزليز النقاط السبع الاخيرة من عمر المباراة في الثواني الـ 88 الأخيرة، حيث كان جا مورانت حاسماً مع نقاطه الـ 32، كما مرر 7 كرات حاسمة، منها سلة الفوز إلى جارن جاكسون (28 نقطة) الذي سدد من خارج القوس الضربة القاضية بوجه أصحاب الارض قبل 6.7 ثوانٍ من صافرة النهاية.

عند الخاسر، اكتفى دونوفان ميتشل بـ 18 نقطة، بخلاف زميله المتألق الفرنسي رودي غوبير صاحب 23 نقطة و13 مرتدة و5 سرقات من دون أن يتمكن من تفادي خسارة فريقه.

© 2021 AFP