قوات الامن تفرق بالقوة تظاهرة طلابية في كردستان العراق

شرطة مكافحة الشغب العراقية تحاول تفريق طلبة جامعيين يطالبون الحكومة بدفع المخصصات الشهرية التي توقفت منذ 2014 بالقرب من جامعة السليمانية في شرق كردستان في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

السليمانية (العراق) (أ ف ب) – فرقت قوات الامن في مدينة السليمانية الثلاثاء تظاهرة طلابية شارك فيها الالاف للمطالبة باعادة دفع مخصصات مالية للطلاب، باطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما افاد مراسل فرانس برس.

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تؤثر هذه الاضطرابات والتفاوتات الاجتماعية الشديدة على صورة إقليم كردستان الذي يحاول أن يظهر كملاذ للاستقرار والازدهار الاقتصادي في عراق قوضته الحروب المتكررة.

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن آلاف الطلاب تجمعوا الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي أمام جامعتهم في السليمانية وأغلقوا طريقا سريعا يربط هذه المدينة الواقعة شمال العراق بمدينة كركوك.

يطالب المتظاهرون باعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولارًا كانت تمنح للطلبة ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية وإثر خلافات حول الميزانية بين كردستان وحكومة بغداد.

واكد مراسل فرانس برس إن قوات الامن أطلقت عدة مرات وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل أن تطلق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار الطلاب على التفرق. حدث بعد ذلك عمليات كر و فر في المدينة بين قوات الامن و المتظاهرين الذين اشعلوا النار في أكوام من النفايات.

قال احد المتظاهرين رافضا الكشف عن اسمه "نحن كطلاب نتظاهر بسبب انقطاع المخصصات التي مر عليها ستة اعوام".

واضاف "نحن بامس الحاجة لهذا المبلغ الصغير، يوجد بين زملائنا طلاب غير قادرين على السفر إلى بيتهم في الاقضية والنواحي بسبب عدم توفر مبلع كاف لذلك".

وتابع "لدينا طلاب آخرون ليس بمقدورهم تناول ثلاث وجبات في اليوم".

بدورها، قالت سارة قادر وهي تعد لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة السليمانية قسم اعلام إن "طلبات المتظاهرين شرعية. الطلاب يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب ومن واجب الحكومة ان تستجيب لمطالبهم".

وقال مصدر في وزارة التعليم العالي في كردستان، مفضلا عدم كشف هويته، لفرانس برس إن الوزارة بحاجة الى 70 مليار دينار (46 مليون دولار) سنويًا لتغطية مخصصات الطلبة البالغ عدد اكثر من 135 الف طالب في عموم أقليم كردستان. وأضاف أن على وزارة مالية الأقليم تخصيص هذا المبلغ لوزارة التعليم.

بدورها، دعت رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق خلال جلسة الثلاثاء وزيري التعليم العالي والمالية لحضور جلسة الأربعاء أو الخميس لمناقشة هذه الأزمة.

دفعت الظروف القاسية التي يعاني منها العراقيون عموما، وسكان الإقليم على وجه الخصوص، الى موجات هجرة متكررة سببت آخرها أزمة دولية بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي بعد أن تعرض الآلاف لظروف قاسية على حدود بيلاروس وبولندا.

© 2021 AFP