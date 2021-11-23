مضرب: الأسترالية بارتي المصنفة أولى عالمياً تختتم موسمها بإعلان خطوبتها

بيتر نيكولز ا ف ب/ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – توجت الاسترالية آشلي بارتي موسمها الثالث على التوالي على قمة ترتيب اللاعبات المحترفات لكرة المضرب بإعلانها خطوبتها من صديقها غاري كيسيك، بعد صداقة استمرت سنوات طويلة.

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وكشفت الأسترالية الثلاثاء خبر خطوبتها في صفحتهاالرسمية على انستاغرام، حيث نشرت صورة لها مع خطيبها وهما يبتسمان، وبدا خاتم الخطوبة في إصبعها.

وكتبت بارتي (25 عاماً) التي أرفقت المنشور بقلب حب ورمز تعبيري عن الخاتم "زوج المستقبل".

ويكبر كيسيك، وهو لاعب غولف محترف سابق، بارتي بخمس سنوات وقد التقيا في ملعب في ولاية كوينزلاند مسقط رأس اللاعبة الاسترالية في عام 2016.

وغالباً ما يتواجد كيسيك في الملعب لمشاهدة مباريات بارتي ويعبّر عن دعمه لها بنشره رسائل تشجيعية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوجهت نجمات كرة المضرب بالتهاني إلى بارتي، من بينهن الرومانية سيمونا هاليب التي نشرت رموزاً تعبيرية على شكل قلب.

وكانت بارتي، المتوجة بلقب بطولتي رولان غاروس الفرنسية (2019) وويمبلدون الانكليزية هذا العام، فضّلت عدم الدفاع عن لقبها في دورة "دبليو تي آيه" الختامية الذي حققته في 2019 في شينجن، بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا والتركيز على انطلاق الموسم المقبل في سعيها للقب أول كبير على أرضها في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ولم تخض بارتي أي دورة منذ خسارتها المفاجئة في الدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ايلول/سبتمبر الماضي، لكنها احتلت المركز الأول على مستوى العالم بعد موسم فازت فيه بخمسة ألقاب.

وباحتلالها لصدارة ترتيب اللاعبات المحترفات للعام الثالث توالياً، تنضم بارتي إلى الدائرة المغلقة للاعبات اللواتي حققهن هذا الانجاز مع الألمانية شتيفي غراف والأميركيات مارتينا نافراتيلوفا وسيرينا وليامس وكريس إيفرت.

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