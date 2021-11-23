ولي عهد أبوظبي يزور تركيا الأربعاء للبحث في "تحسين العلاقات" (أنقرة)

صورة من الارشيف لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في باريس بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

اسطنبول (أ ف ب) – أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة مرتقبة الأربعاء لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، في مؤشر إلى تقارب بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

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وستمثّل الزيارة اللقاء الأعلى مستوى منذ سنوات بين البلدين اللذين دعما أطرافا متناحرة في النزاع الليبي فيما اختلفا أيضا على قضايا إقليمية أخرى.

وقالت الرئاسة التركية في بيانها الثلاثاء "سيجري النظر في العلاقات الثنائية في جميع أبعادها كما ستتم مناقشة خطوات تحسين العلاقات".

وأضافت أن المحادثات ستشمل قضايا إقليمية ودولية.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتقارب مع خصومه الإقليميين، بما في ذلك مصر، في مسعى للخروج من العزلة الدبلوماسية التي فاقمت الضغط على اقتصاد تركيا والاستثمارات الأجنبية.

© 2021 AFP