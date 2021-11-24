اصابة لاعبي بايرن ميونيخ كيميش وتشوبو-موتينغ غير الملقحين بكورونا (ناد وتقارير)

كريستوف ستاشيه ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – أعلن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم الأربعاء اصابة مهاجمه الدولي الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ غير الملقح بفيروس كورونا، فيما كشفت صحيفة "بيلد" المحلية أن لاعب وسط النادي البافاري يوزوا كيميش غير الملقح أيضاً التقط العدوى.

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وتأتي اصابة كيميش وتشوبو-موتنيغ بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن اللاعبين يخضعان للحجر الصحي بعدما ثبتت مخالطتهما لشخص مصاب بكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأفاد بايرن الذي حلّ ضيفاً على دينامو كييف مثقلاً بغياب خمسة لاعبين محجورين بسبب "كوفيد-19"، أن المهاجم الكاميروني "يبلي بلاءً حسناً في هذه الظروف"، من دون الحصول على تأكيد من بطل "بوندسليغا" في الأعوام التسعة الماضية بشأن كيميش.

وحُجر كيميش الذي أشعل فتيل النقاش في ألمانيا بعد رفضه التطعيم بسبب "مخاوف شخصية"، الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا الموسم بعدما كان على اتصال مع شخص أصيب بفيروس كورونا.

وأكّد بايرن الأحد دخول لاعبيه غير الملقحين سيرج غنابري، جمال موسيالا، والفرنسي مايكل كويزانس إلى جانب تشوبو-موتنيغ وكيميش إلى الحجر بعدما تبين انهم على اتصال بشخص مصاب بكورونا.

وأعلن غنابري وموسيالا عن رغبتهما بالحصول على اللقاح المضاد للفيروس بعدما كانا يعارضان هذه الفكرة.

وكان مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك كشف في وقت سابق الأربعاء أن كيميش وافق على الحصول على اللقاح بعد أن اختار في البداية عدم التطعيم بسبب مخاوف شخصية.

قال فليك أثناء حدث اقامه الاتحاد المحلي للعبة "أعتقد أن الأمور تسير في اتجاه تلقيح +يوزوا+".

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت الاسبوع الماضي أن بايرن سيعمد إلى تخفيض رواتب خمسة من لاعبيه لم يحصلوا على اللقاح، وهم كيميش وموسيالا وغنابري وتشوبو-موتنيغ ولاعب الوسط كويزانس في حال اجبروا على الحجر الصحي بعد رفضهم التطعيم. ولكن من دون ان يصدر أي تأكيد من النادي البافاري.

وتشكّل اصابات فيروس كورونا ضربة اضافية لبايرن الذي يعاني الغيابات في صفوفه، عقب تعرض الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاصابة في أوتار ركبته الثلاثاء، كما يعاني لاعب الوسط مارسيل سابيتزر من مشكلة في ربلة الساق، فيما اصيب المدافع الفرنسي تانغي نيانزو في كتفه.

في المقابل، عاد المدافع الدولي نيكلاس زوله والظهير الأيمن الكرواتي يوسيب ستانيسيتش إلى التدريبات الأربعاء بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية لكوفيد في الأسبوعين الماضيين.

© 2021 AFP