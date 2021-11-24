الصين تؤكد أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي

سول لوب اف ب/ارشيف

منصتان نفطيتان قيد الإنشاء في 13 حزيران/يونيو 2021 في مرفأ فورشون في لويزيانا

بكين (أ ف ب) – أكدت الصين الأربعاء أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي، بالتعاون مع دول أخرى لخفض أسعار الذهب الأسود.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصيني تجاو ليجيان إن "الصين، ونظرًا إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق".

لم يحدد تجاو متى ستتم عمليات السحب هذه أو كمية النفط التي تخطط بكين لضخها في السوق.

وتأتي تصريحاته في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن الثلاثاء عن "مبادرة كبرى" لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل ستسحبها من احتياطاياتها النفطية الاستراتيجية، وهي أكبر كمية تُسحب على الإطلاق.

قالت الولايات المتحدة أيضًا إن الصين تنضم إلى هذه المبادرة مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

عند سؤاله، لم يذكر المتحدث الصيني الولايات المتحدة أو الدول المشاركة الأخرى. واكتفى بالقول إنه لاحظ "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كبرى الدول المستهلكة للحفاظ على استقرار السوق".

وقال إن "الصين على اتصال وثيق مع مختلف المعنيين بما في ذلك مستهلكي النفط ومنتجيه".

© 2021 AFP