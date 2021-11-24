بطولة السعودية: الهلال يعود للمنافسة المحلية بعد التتويج القاري

- ا ف ب

لاعبو الهلال يحتفلون باللقب الآسيوي الرابع بعد الفوز على بوهانغ ستيلرز في الرياض

الرياض (أ ف ب) – يخوض الهلال المرحلة 13 من الدوري السعودي لكرة القدم منتشياً من تتويجه الرابع القياسي في دوري أبطال آسيا، فيما يأمل ضمك متابعة مغامرته الجميلة التي أوصلته إلى الصدارة.

إعلان اقرأ المزيد

ويعود الهلال للمباريات المحلية عندما يحل ضيفا على أبها الحادي عشر، الأحد في ختام مباريات المرحلة.

ورصّع الهلال سجله بلقب رابع في دوري الأبطال، بعد فوزه الثلاثاء على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

استعاد اللقب الذي كان ناله عام 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدفي ناصر الدوسري الرائع والمالي موسى ماريغا.

غاب الهلال عن مباريات المرحلة الماضية لتأجيل مباراته مع الاتحاد، ويطمح مدرّبه البرتغالي ليوناردو جارديم لاستغلال الحالة المعنوية لدى لاعبيه بعد التتويج القاري والتأهل لكأس العالم للأندية.

في المقابل، عاد أبها لسكة الانتصارات بالفوز على الأهلي 2-0 في المرحلة الماضية.

قال مدرّب الهلال جارديم الذي أصبح أوّل برتغالي يتوّج بلقب دوري أبطال آسيا "استحقينا البطولة. لاعبو الهلال يشاركون رغبة بالبطولات".

وتابع مدرب موناكو الفرنسي السابق في معرض رده عن سؤال بخصوص مونديال الأندية: "هدفنا الفوز في كل مباراة"، موضحا "ستكون أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم هناك لكننا سنبذل قصارى جهدنا كأبطال آسيا".

ويتصدر ضمك الترتيب مع 24 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة عن الاتحاد الذي لعب مباراة أقل، فيما يبتعد عنه الهلال بفارق خمس نقاط وقد لعب ثلاث مباريات أقل بسبب التزاماته القارية الأخيرة.

ويحل ضمك على الفتح الثاني عشر الباحث عن ايقاف نزيف النقاط بعد 3 خسارات توالياً، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

استعاد نغمة الفوز متجاوزاً خسارته أمام الهلال بهدفين، حيث فاز على الفيحاء واستعاد الصدارة.

ويتطلع الشباب الثالث (22) إلى استعادة نغمة الفوز التي غابت في المرحلة الماضية، عندما يواجه الرائد الخامس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وبعد سلسلة من خمسة انتصارات، تعثر "الليث الأبيض" بالتعادل مع الفيصلي مفوّتاً فرصة التربّع على الصدارة.

يعوّل فريق العاصمة على مجموعة من الأسماء المميزة، في مقدمتها الأرجنتيني إيفر بانيغا والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو متصدّر ترتيب هدافي الدوري.

قمة الجريحين

ويصطدم الأهلي السابع بضيفه النصر التاسع، الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في أبرز مباريات المرحلة، حيث يطمح من خلالها كل فريق في مداواة جراحه ومصالحة جماهيره، والعودة لوضعه الطبيعي.

يغيب عن الأهلي مدافعه البرازيلي دانكلير بيريرا بداعي الإيقاف، والكرواتي فيليب براداريتش لتراكم البطاقات لينضما إلى الحارس محمد العويس الذي تعرض للإصابة مع المنتخب.

ومنذ خروجه من البطولة الآسيوية، يعيش النصر وضعاً صعباً على كافة الأصعدة، فعلاوة على نتائجه السلبية وغيابه عن الانتصارات في مبارياته الأربع الماضية، إقالة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل واستقالة مديره التنفيذي، أعلنت إدارة النادي انهاء عقد مهاجم الفريق وهدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله.

رغم تلك الظروف، يطمح في تجاوز عقبة مضيفه، خصوصاً وأن صفوفه ستشهد عودة البرازيلي انسيلمو دي مورايس والدولي عبدالإله العمري وربما الأرجنتيني بيتي مارتينيس الذي دخل التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

© 2021 AFP