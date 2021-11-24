تظاهرة جديدة في إيران احتجاجًا على شحّ مياه الشرب وسط جفاف متزايد

فاطمه نصر إيسنا/أ ف ب

جانب من المحتجين على جفاف النهر في مدينة أصفهان الإيرانية، في صورة مؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

طهران (أ ف ب) – تجمّع مئات الأشخاص الأربعاء من جديد في محافظة شهار محل وبختياري جنوب غرب إيران للمطالبة بحلّ لأزمة شحّ مياه الشرب، بحسب التلفزيون الرسمي.

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وأفاد التلفزيون الرسمي الذي بثّ لفترة وجيزة مشاهد من التجمّع أن "سكّانًا ... تجمّعوا اليوم في شهركرد (عاصمة المحافظة) لإسماع السلطات مخاوفهم المتعلّقة بجفاف المياه".

وسار الأحد أكثر من ألف شخص باتّجاه مقرّ المحافظة لمناشدة المسؤولين بإنهاء "مشاريع لنقل المياه من المحافظة إلى مناطق اخرى مجاورة"، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأضافت القناة الرسمية الأربعاء ان "الجفاف مؤخرًا قضى على العديد من الأنهار الجليدية الدائمة وخفض مستويات مياه الأنهار إلى الحد الأدنى".

وبحسب الوسيلة الإعلامية نفسها، تستحصل نحو 300 قرية في هذه المحافظة على مياه الشرب بواسطة صهاريج.

وتقع شهار محل وبختياري غرب أصفهان حيث احتج أيضا السكان الأسبوع الماضي على جفاف نهر زاينده رود.

ووعد الرئيس إبراهيم رئيسي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بحل مشكلة المياه في محافظات وسط إيران، أصفهان ويزد وسمنان.

ووصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الموضوع الأربعاء بأنه "مسألة وطنية"، بدون أن يشير إلى الاحتجاجات.

© 2021 AFP