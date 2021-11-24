دوري أبطال أوروبا: أياكس يقلب تخلفه امام بشيكتاش بثنائية هالر

أوزان كوزه ا ف ب/ا ف ب

مهاجم أياكس أمستردام العاجي سيباستيان هالر فرحاً بهدفيه في مرمى بشيكتاش في المجموعة الثالثة من الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

اسطنبول (أ ف ب) – قلب أياكس أمستردام الهولندي تخلفه صفر-1 امام مضيفه بشيكتاش التركي الى فوز 2-1 بفضل ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر الاربعاء في اسطنبول ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وحصد الفريق الهولندي العلامة الكاملة حتى الان بفوزه في مبارياته الخمس فرفع رصيده الى 15 نقطة مقابل 6 لكل من بوروسيا دورتموند الالماني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي اللذين يلتقيان لاحقاً، في حين بقي بشيكتاش من دون رصيد.

دخل اياكس المباراة وهو في حاجة الى التعادل ليحسم الصدارة في صالحه لكنه تخلف فيها اثر لمسة يد لمدافعه المغربي نصير مزرعاوي ليحتسب الحكم ركلة جزاء لاصحاب الارض انبرى لها بنجاح الجزائري رشيد غزال وسددها في سقف الشباك مفتتحاً التسجيل (22).

وسنحت فرصة لبشيكتاش للتقدم بهدفين لكن المهاجم الكندي كايل لارين أهدرها أواخر الشوط الاول.

وفي مطلع الشوط الثاني، زج مدرب أياكس اريك تن هاغ بالمهاجم العاجي سيباستيان هالر، فاحتاج الاخير الى 9 دقائق فقط لادراك التعادل بعد ان انهى هجمة منسقة واودع الكرة داخل الشباك من مسافة قصيرة (54).

وبات هالر رابع لاعب فقط في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل في أوّل خمس مباريات له في البطولة للقارية بعد الايطالي اليساندرو دل بييرو (1995)، والاسباني دييغو كوستا (2014) والنروجي ارلينغ هالاند (2019).

وسرعان ما اضاف هالر هدف الفوز لاياكس من كرة قوية عانقت الشباك (69) رافعاً رصيده الى 9 اهداف في المسابقة متساويا مع مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل هالر هدفاً ثالثاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

© 2021 AFP