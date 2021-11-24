دوري أبطال أوروبا: ثنائية دجيكو تقود إنتر للصدارة موقتاً

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم إنتر البوسني إدين دجيكو يحتفل بهدفه الأوّل في مرمى شاختار دانيتسك الأوكراني في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب جيوسيبي مياتسا في ميلانو في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

ميلانو (أ ف ب) – سجل مهاجم إنتر المخضرم البوسني إدين دجيكو هدفي فريقه وقاده للفوز على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 2-صفر الأربعاء، ليتصدر موقتاً المجموعة الرابعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وانتظر بطل إيطاليا حتّى الشوط الثاني لهز شباك شاختار في غضون 6 دقائق عبر المهاجم ابن الـ 35 عاماً في الدقيقتين 61 و67.

ورفع إنتر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الاوّل موقتاً، بفارق نقطة عن وصيفه ريال مدريد الاسباني الذي يحل ضيفاً في وقت لاحق على شيريف تيراسبول المولدوفي الثالث مع 6 نقاط.

وبات مصير "نيراتسوري" بين يدي النادي الملكي، حيث أن فوز الأخير أو تعادله مع مضيفه سيمنح بطاقة العبور لإنتر إلى ثمن النهائي.

واستعاد بطل إيطاليا توازنه قارياً بفوزه على شيريف تيراسبول مرتين في الجولتين السابقتين باجمالي المباراتين 6-2، بعدما كان استهل مغامرته بخسارة أمام ريال صفر-1 وتعادل سلبي أمام شاختار.

ودفع مدرب إنتر، سيموني إنزاغي بالمدافع أندريا رانوكيا بدلاً من الهولندي ستيفان دي فري المصاب، وبالثنائي الكرواتي إيفان بيريتشيتش والتركي هاكان تشالهان أوغولو بدلاً من فيديريكو ديماركو والتشيلي أرتورو فيدال (دخل في الدقيقة 78 بدلاً من نيكولو باريلا).

ولعب دجيكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (حلّ بدلاً منه مواطنه خواكين كوريا في الدقيقة 68) في الهجوم.

على ملعب جيوسيبي مياتسا، هيمن إنتر على الشوط الاوّل من دون قسمة مع ضيفه ولكنه عجز عن افتتاح التسجيل بعد مهرجان من الفرص الضائعة و15 تسديدة، منها 5 على المرمى، تخلله الغاء هدف لبيريتشيتش بداعي التسلل على زميله ماتيو دارميان (24)، ورأسية لدجيكو صدها الحارس أناتولي توربين (27)، ليتدخل الاخير مرة جديدة لالتقاط تسديدة من 30 متراً لتشالهان أوغولو (30) فيما مرت تسديدة المدافع الدولي أليساندرو باستوني بجانب القائم (45).

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، فألغى الحكم هدفاً ثانياً لانتر سجله مارتينيس على خلفية دفعه للمدافع ميكولا ماتفيينكو قبل تسديده الكرة (58)، إلا أن أصحاب الأرض فكوا النحس الذي لاحقهم عبر دجيكو الذي تابع كرة من هجمة سريعة ليسدد من خط منطقة الجزاء كرة بينية في الشباك (61)، ليعود ويضيف الثاني برأسية بعدما تلاعب بيريتشيتش بالمدافع البرازيلي دودو على الرواق الأيسر ومرر كرة مثالية لزميله البوسني (67)، قبل أن يخرج الكرواتي في الدقيقة 86 ويحل بدلاً منه ديماركو.

وتصدى القائم الأيمن لابرز فرصة للضيف بعد لعبة مشتركة وتسديدة من دودو (85)، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلناً عدم خسارة إنتر أمام شاختيار خلال ست مواجهات بينهما في المسابقات الأوروبية (فوزان مقابل 4 تعادلات) ومن دون أن تهتز شباكه سوى مرة واحدة.

© 2021 AFP