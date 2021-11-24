دوري "أن بي ايه": نيكس يسقط ليكرز بغياب ليبرون الموقوف

إلسا غيتي/ا ف ب

الفرنسي إيفان فورنييه (يسار) لاعب نيويورك نيكس في مواجهة مع تالين هورتون-تاكر لاعب لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – أفاد نيويورك نيكس من غياب النجم ليبرون جيمس الموقوف لمباراة واحدة وتغلب على لوس أنجليس ليكرز 106-100 الثلاثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما ألحق بورتلاند ترايل بلايزرز الخسارة الخامسة تواليًا بدنفر ناغتز بفوزه عليه 119-100.

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لعب ليكرز من دون جيمس الذي طرد في المباراة الاخيرة خلال الفوز على ديترويت بيستونز بعد أن ضرب أيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه.

تأخر ليكرز بطل العالم 2020 بفارق 25 نقطة في الربع الثاني وتمكن من معادلة الارقام مرتين في الثالث، ولكنه لم ينجح أبدًا في التقدم بالنتيجة على رغم تحقيق راسل وستبروك "تريبل دابل" مع 31 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتجاوز ستة لاعبين من نيكس عتبة النقاط العشر كان أفضلهم الفرنسي إيفان فورنييه مع 26، فيما سجل إيمانويل كويكلي 12 من نقاطه الـ14 في الربع الرابع، ليعود الفريق الى الانتصارات بعد خسارته ضد شيكاغو بولز.

أما من جانب ليكرز الذي مني بالخسارة الرابعة في خمس مباريات، سجل أنتوني ديفيس الذي لعب رغم المرض، 20 نقطة وست متابعات.

في ديترويت، سجل تايلر هيرو 31 نقطة و8 متابعات من دكة البدلاء ليقود ميامي هيت للفوز على بيستونز 100-92، ليبدأ بنجاح رحلة من أربع مباريات خارج الديار.

أضاف كل من جيمي باتلر وبام أديبايو 15 لهيت الذي دخل الى الربع الاخير متأخرًا بتسع نقاط.

وسجل سي جاي ماكولوم 32 نقطة وأضاف داميان ليلارد 25 ليقودا ترايل بلايزرز الى انتصاره الرابع تواليًا ويلحق الهزيمة الخامسة على التوالي بدنفر الذي غاب عنه عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش بسبب إصابة في المعصم.

© 2021 AFP