سامسونغ ستبني مصنع رقائق الكترونية في تكساس بـ17 مليار دولار

يونغ يون-يي ا ف ب/ارشيف

شعار شركة "سامسونغ" على باب زجاجي في سيول في كوريا الجنوبية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – أعلنت الشركة العملاقة سامسونغ الثلاثاء أنها ستبني معملًا لتصنيع الرقائق الالكترونية في مدينة تايلور في تكساس في استثمار قيمته 17 مليار دولار يُنقذ الولايات المتحدة التي تعاني من شح أشباه الموصلات يتسبّب في تأخير في التوريد في العديد من الشركات.

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وغرّد حاكم ولاية تكساس غريغ ابوت بعد مؤتمر صحافي، قائلًا "أهلا وسهلا في تكساس، سامسونغ!" مضيفًا "هذا أكبر استثمار مباشر من الخارج في تاريخ تكساس".

وسيسمح المصنع الجديد الذي سيبدأ بأعماله بحلول نهاية العام 2024 بخلق أكثر من ألفيْ فرصة عمل و"بوضع الأسس لمحور جديد"، بحسب بيان نائب رئيس قسم المعدات الالكترونية في سامسونغ كينام كيم.

وستُستخدم الرقائق الالكترونية المصنوعة في تكساس في الهواتف المحمولة وانترنت الجيل الخامس "5-جي" والذكاء الاصطناعي، بحسب الشركة.

وسيُساعد هذا الاستثمار "في حماية سلاسل التوريد الخاصة بـ(سامسونغ) وتنشيط القاعدة التصنيعية وخلق وظائف جيدة" في تكساس، بحسب بيان مشترك لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض براين ديس.

وأكّدا أن إعلان سامسونغ أتى نتيجة محادثات بين رؤساء الدولتين الأميركية والكورية الجنوبية.

وقدّمت شركة سامسونغ الموجودة في الولايات المتحدة منذ 25 عامًا، وثائق حول الاستثمار الجديد في تكساس في كانون الثاني/يناير الماضي.

وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن تشجيع الصناعيين على الانتاج المحلي للمكونات الثمينة.

جوج/كبج/نور

© 2021 AFP