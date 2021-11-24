مقتل مدنيين اثنين جراء قصف إسرائيلي فجراً على وسط سوريا (سانا)

ستر ا ف ب/ارشيف

دمشق (أ ف ب) – قُتل مدنيان على الأقل وأُصيب سبعة أشخاص آخرون، غالبيتهم جنود بجروح، جراء قصف إسرائيلي فجر الأربعاء على وسط سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري.

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وقال المصدر العسكري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، "حوالى الساعة 1,26 من فجر اليوم (23,26 ت غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأدى القصف، وفق المصدر، الى "استشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، لافتاً الى أن وسائط الدفاع الجوي السوري "تصدت.. لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وأصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من الشهر الحالي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وفي الثالث من الشهر الحالي، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي نهاية تشرين الأول/اكتوبر، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً عدة في ريف دمشق، وفق المصدر ذاته، الذي وثق أيضاً مقتل تسعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، وأفادت دمشق في حينه عن مقتل جندي سوري.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2021 AFP