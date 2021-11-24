يوروبا ليغ: سبارتاك موسكو يهزم نايولي ويزيحه عن الصدارة

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب/ا ف ب

هداف سبارتاك موسكو الروسي ألكسندر سوبوليف فرحاً بهدفيه في مرمى نابولي الإيطالي في موسكو في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

موسكو (أ ف ب) – تنازل نابولي الايطالي عن صدارة المجموعة الثالثة لحساب سبارتاك موسكو الروسي بخسارته أمام الأخير 1-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الاربعاء في العاصمة الروسية.

إعلان اقرأ المزيد

وتصدر سبارتاك موقتاً برصيد 7 نقاط متساوياً نقاطاً مع نابولي، ولكن مع بفارق الأهداف لصالحه وبانتظار نتيجة مباراة ليستر سيتي الانكليزي صاحب المركز الاخير مع 3 نقاط وليخيا وارسو البولندي الثالث مع 6 نقاط المقررة الخميس.

خاض الفريق الايطالي الجنوبي المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سيبتعد عن الملاعب جراء "كسور" عدة في وجهه، وسيغيب لثلاثة أشهر عن الملاعب وبالتالي لن يشارك في كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في الكاميرون بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين، بحسب ما أعلن ناديه الثلاثاء.

أقيمت المباراة وسط تساقط الثلوج ونجح أصحاب الارض في تسجيل هدفين في الشوط الاوّل عبر الروسي الدولي ألكسندر سوبوليف (3 من ركلة جزاء و28)، قبل أنّ يرد الضيوف بواسطة المقدوني إيليف الماس (64).

© 2021 AFP