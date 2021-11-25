الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس يعود وينقذ ليكرز في الوقت الإضافي

أندي ليونز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

جيمس يحتفل بعد التسجيل في سلة إنديانا بيسرز

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد "الملك" ليبرون جيمس من ايقافه وسجل 39 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على مضيفه إنديانا بيسرز 124-116 بعد التمديد، الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وأضاف راسل وستبروك 20 نقطة لليكرز الذي تخلّف 12 نقطة في الربع الثالث، لكنه قلب النتيجة برغم غياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس المصاب بنزلة برد.

ولدى إنديانا الذي سيطر على معظم مجريات المباراة، كان مالكولم بروغدون أفضل مسجل مع 28 نقطة.

وتقدّم ليكرز أوّل مرة 101-100 قبل 4:30 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

بعدها، أخذ جيمس المباراة على عاتقه، فسجّل من كل المسافات ليتقدم الضيوف 110-104 قبل 1:17 دقيقة.

لكن إنديانا لم يستسلم، وسجل له الدومينيكاني كريس دوارتي ثلاثية من وضعية فائقة الصعوبة، فارضاً تمديد الوقت وتأجيل الحسم.

لكن جيمس (36 عاماً) كان على الموعد، فسجّل 8 من نقاط فريقه الـ12 في الشوط الإضافي، بينها ثلاثيتان ليحقق عودة رائعة من الايقاف لمباراة واحدة التي خسرها فريقه أمام نيويورك نيكس.

قال جيمس عن سلسلة كراته الناجحة في النهاية "ترجمت كرات المدافعين وحاولت الدخول في الايقاع. أدركت انه الوقت الحاسم، وقت الفوز في الربع الأخير والشوط الإضافي".

تابع حامل لقب الدوري أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة "سجل كريس دوارتي سلة لا تصدق أرسلت فريقه إلى الوقت الإضافي، لذا حاولت القيام بواجبي".

وأنهى ليكرز سلسلة من خمس مباريات خارج أرضه بثلاثة انتصارات وخسارتين. فازوا في ديترويت الأحد الماضي حيث تعرض جيمس للطرد بعدما ضرب إيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه.

وبرغم تذبذب النتائج، اعتبر جيمس ان فريقه "يلعب أفضل في الآونة الأخيرة".

© 2021 AFP