الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة نسوية في اسطنبول

آدم ألطان ا ف ب

من تظاهرة ضد العنف بحق النساء في انقرة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 20231 في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

اسطنبول (أ ف ب) – أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الخميس على مئات المتظاهرات في اسطنبول تنديدا بالعنف ضد المرأة وانسحاب تركيا من معاهدة دولية لحماية حقوقها.

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ورفعت المتظاهرات لافتات تقول "سنقاتل حتى نحصل على ما نريد"، مطالبات حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بالعودة إلى اتفاقية اسطنبول، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

انسحبت تركيا رسميا من هذه المعاهدة الدولية في تموز/يوليو، وهي أول معاهدة تضع معايير ملزمة قانونا تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة.

ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم أن المعاهدة تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.

كما رفعت المتظاهرات لافتات أخرى كتب عليها "لا تصمتوا في وجه العنف الذكوري" و"خذوا الأخلاق، لكن أعيدوا لنا حياتنا"، وأردن التظاهر في شارع الاستقلال الشهير في اسطنبول.

حاول الموكب تجاوز حواجز الشرطة، لكن الأخيرة ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

قُتلت 345 امرأة منذ بداية العام في تركيا، وفق منصة "سنضع حدا لقتل النساء". وسجلت تركيا مقتل 410 نساء عام 2020.

وأكدت ناشطات عديدات في مجال حقوق المرأة لوكالة فرانس برس أن النساء يشعرن بقدر أكبر من الخطر وحماية أقل منذ انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.

© 2021 AFP