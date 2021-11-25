بيليه في ذكرى السنة على رحيل مارادونا "صديقان للأبد"

بيليه وماردونا في 6 حزيران/يونيو 2016 بعد مباراة استعراضية من تنظيم شركة تصنيع الساعات الفاخرة السويسرية "هوبلوت" في "جاردان دو بالي روايال" (حديقة القصر الملكي) في باريس على هامش كأس أوروبا 2016

ساو باولو (أ ف ب) – استذكر عظيم كرة القدم البرازيلية السابق بيليه الخميس الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في الذكرى الأولى لوفاة الأرجنتيني عن 60 عامًا.

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ونشر بيليه (81 عامًا) صورة على حسابه على إنستغرام مع مارادونا وهما يتعانقان وعلّق "عام من دون دييغو. صديقان الى الأبد".

وغالبًا ما يدخل بيليه ومارادونا اللذان لم يتواجها أبدًا على أرض الملعب، في جدال على لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

لكن بيليه وضع هذا الامر خلفه منذ وفاة مارادونا، وركز بدلاً من ذلك على الصداقة التي جمعتهما.

كتب في يوم رحيله العام الفائت "خسر العالم أسطورة...يومًا ما، سنلعب كرة القدم معًا في السماء".

تم اختيار بيليه ومارادونا بشكل مشترك كأفضل لاعبين في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2000، إذ اختير البرازيلي من قبل لجنة من الخبراء، أما الأرجنتيني في تصويت شعبي من قبل المشجعين.

© 2021 AFP