كأس ديفيس: انسحاب الإسباني الواعد ألكاراس لإصابته بفيروس كورونا

تيزيانا فابي ا ف ب/ارشيف

حقق الإسباني كارلوس ألكاراس في 2021 لقب الدورة الختامية للموسم "نيكست جين" (الجيل المقبل) للاعبين ما دون 22 عامًا

مدريد (أ ف ب) – أعلن الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس المصنف 32 عالميًا انسحابه من كأس ديفيس لمنتخبات كرة المضرب للرجال التي انطلقت الخميس، وذلك لإصابته بفيروس كورونا.

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وقال ابن الـ18 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "جاءت نتيجة فحص كوفيد-19 إيجابية اليوم (الخميس) ما سيحرمني من المشاركة في كأس ديفيس التي كنت أحلم بها"، مضيفًا أن "العوارض خفيفة جدًا".

وفي بيان منفصل في وقت سابق، أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة المضرب عن حالة إيجابية ووضع اللاعب المعني في العزل من دون تحديد هويته. وأضاف أن "باقي أعضاء الفريق أجروا الاختبارات بعد ظهر اليوم"، من دون الإشارة إلى موعد ظهور النتائج.

ويشكل انسحاب ألكاراس ضربة لإسبانيا حاملة اللقب عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا)، إذ يغيب عنها نجمها رافايل نادال بسبب إصابة في القدم والمصنف الثاني في إسبانيا روبرتو باوتيستا أغوت.

ويشكل ألكاراس إضافة كبيرة بعد أن وصل هذا الموسم إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وتوج بالدورة الختامية للموسم "نيكست جين" (الجيل المقبل) للاعبين ما دون 22 عامًا، وهو أحد أكثر اللاعبين الواعدين في عالم الكرة الصفراء.

وتُنافس إسبانيا في المجموعة الاولى الى جانب روسي أبرز المنتخبات المرشحة للفوز مع نجمها دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا، والتي تلاقيها الاحد، فيما تستهل مشوراها الجمعة ضد والاكوادور.

وتقسّم المنتخبات الـ18 الى ست مجموعات من ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني الى ربع النهائي.

وتُقام النهائيات من 25 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 5 كانون الأول/ديسمبر، على أن تتوزع المباريات بين ثلاث مدن هي العاصمة الاسبانية مدريد وإنسبروك النمسوية (خلف أبواب موصدة بعد فرض هذا الاسبوع إغلاق شامل بسبب الجائحة)، وتورينو الإيطالية.

وتستضيف المدن الثلاث منافسات مجموعتين من أصل ست، في حين تستقبل مدريد مواجهتين في ربع النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك. أما الدوران نصف النهائي والنهائي فتستضيفهما العاصمة الإسبانية.

ا سا غ/ر م/د ح

© 2021 AFP