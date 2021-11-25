كرواتيا توقع عقد شراء 12 طائرة "رفال" مستعملة من فرنسا

دامير سنكار تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في زغرب بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – فعّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الخميس في زغرب صفقة بيع 12 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز "رافال" إلى كرواتيا، مقابل نحو مليار يورو.

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ووقع الجانبان اتفاق شراكة استراتيجية قبل أن يوقع وزير الدفاع الكرواتي عقدين متعلقين بالطائرات مع نظيرته الفرنسية والرئيس التنفيذي لشركة داسو المصنعة لطائرة "رافال".

وصرح ماكرون أن ذلك "خيار سيادي، العقد الذي وقعناه هذا الصباح، إنه خيار تاريخي"، مضيفا أنه "سيكون دعامة لتقارب استراتيجي بين بلدينا ويضع لبنات سياسة دفاع أوروبية" تدعو اليها فرنسا.

وقال بلينكوفيتش "هذه طائرات ستؤثر على مكانة كرواتيا على المستوى الدولي وتتيح لنا المساهمة في إطار مهمات الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي ومهمات دفاع كرواتية".

وهذه الصفقة التي أُعلن عنها في أيار/مايو تمثل أكبر طلبية تسلح لكرواتيا منذ حرب البلقان واستقلالها عن يوغوسلافيا.

سيتم تسليم أول ستّ طائرات "رافال" بين الربع الثالث من عام 2023 ومطلع عام 2024، والستّ الأخرى قبل ربيع عام 2025.

وينصّ العقد على بيع 12 طائرة "رافال" تابعة حاليا لجيش الجو الفرنسي، وتدريب أفراد من سلاح الجو الكرواتي.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران بـ"فصل جديد لطائرة رافال" التي استغرق بدء تصديرها سنوات قبل إبرام عدة عقود في هذا الصدد منذ عام 2015.

© 2021 AFP