كونفرنس ليغ: رين يستغل سقوط توتنهام القاتل ويتأهل إلى ثمن النهائي

جان فرانسوا مونييه ا ف ب

لاعبو رين الفرنسي يحتفلون بهدف غايتان لابورد ضد ضيفهم فيتيس أرنهيم الهولندي في دور المجموعات من مسابقة "كونفرنس ليغ" في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – تأهل رين الفرنسي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كونفرس ليغ عقب تعادله مع ضيفه فيتيس أرنهيم الهولندي 3-3 الخميس في المجموعة السابعة من منافسات الجولة الخامسة، مستغلاً الخسارة الاولى لفريق توتنهام الانكليزي المنقوص بإشراف مدربه الجديد الإيطالي أنتونيو كونتي أمام مورا السلوفيني 1-2 بهدف قاتل ضمن المجموعة ذاتها.

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ورفع رين رصيده في صدارة المجموعة إلى 11 نقطة ليحجز بطاقته مباشرة إلى الدور التالي من دون المرور بالملحق المخصص لاصحاب المركز الثاني في المجموعات، متقدماً بفارق 4 نقاط عن توتنهام وأرنهيم، مقابل 3 نقاط لمتذيل الترتيب مورا الذي بات خارج الحسابات.

وتشهد الجولة الاخيرة مواجهة قوية بين توتنهام وضيفه رين، فيما يستقبل فيتيس ارنهيم مضيفه مورا، لتحديد هوية صاحب المركز الثاني.

دفع مدرب رين برونو جينيسيو الذي لم يذق طعم الهزيمة في المسابقة المستحدثة هذا الموسم (3 انتصارات مقابل تعادلين) ويبقى على سلسلة من 12 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات، بلاعبيه الاساسيين بمواجهة فيتيس، ولم يجرِ سوى ثلاثة تبديلات مقارنة مع مباراة الفوز على مونبلييه 2-صفر في الدوري.

شهد الشوط الأوّل تسجيل ثلاثة أهداف، حيث افتتح رين التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية بفضل تسديدة بالقدم اليسرى للمهاجم غايتان لابورد بعد تمريرة من مارتن تيرييه داخل المنطقة، ليعود لابورد ويضيف الثاني بتسديدة من قدمه اليمنى في منتصف المرمى بعد تمريرة خلفية من النروجي برغر ميلينغ (39).

وقلّص الضيوف النتيجة بتسديدة بينية بالقدم اليمنى من دان هويسمان من 20 متراً خدعت الحارس السنغالي ألفريد غوميس (43).

في الشوط الثاني، حقق لابورد "هاتريك" بعدما خدع الحارس هوين وسدد كرة اصطدمت بالقائم ودخل المرمى (69).

وهو الهدف الخامس للمتألق لابورد في مسابقة كونفرس ليغ هذا الموسم، كما نجح في تسجيل 8 أهداف في "ليغ 1"، منها ثلاثية مع فريقه السابق مونبلييه في أربع مباريات قبل انتقاله من صفوفه في آب/أغسطس.

وردّ ارنهيم بعد 6 دقائق مع هدف تقليص الفارق عبر الهولندي توماس بويتنيك، قبل أن يقلب الترجيحات بإدراكه التعادل عبر مهاجمه الشاب البلجيكي إيكوما أوبندا في الدقيقة 90.

في المباراة الثانية، خسر توتنهام المنقوص عددياً منذ الدقيقة 31 إثر طرد لاعب وسطه راين سيسينيون بالبطاقة الصفراء الثانية بعد خطأ على زيغا كوس في الدقيقة 31.

وكان نادي شمال لندن حقق بداية جيدة مع مدربه الجديد كونتي بديل البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، مع فوزين وتعادل في ثلاث مباريات، قبل أن يسقط في الرابعة.

وفشل توتنهام في تكرار فوزه في لندن على مورا حين سحقه 5-1، سجل منها البديل المهاجم الدولي هاري كاين ثلاثية والذي كان صاحب الهدف الوحيد لفريقه إياباً.

وأجرى كونتي ثمانية تبديلات مقارنة مع مباراة الفوز على ليدز يونايتد في الدوري.

فاجأ مورا ضيفه بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 11 بعد كرة قادها تومي هورفات من الجهة اليمنى واقتحم المنطقة متجاوزاً المدافع الكولومبي دافينسون سانشيس الذي انزلق في أسوأ لحظة، ليسدد كرة رائعة في الزاوية العليا لمرمى الحارس الإيطالي بارلويجي غوليني.

أجرى كونتي أربعة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 54، وانتظر هدافه كاين لإدراك التعادل بعد تمريرة من البديل البرازيلي لوكاس مورا داخل المنطقة، ليسدد الانكليزي الدولي كرة رائعة فوق الحارس الكرواتي ماتكو أوبرادوفيتش في الزاوية البعيدة (72).

وأفاد مورا من النقص العددي لضيفه ليسجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما تلاعب البديل أماديج ماروشه بالمدافع سانشيس وسدد كرة ساقطة فوق الحارس غوليني.

© 2021 AFP