واشنطن تتوقع إقامة علاقات وثيقة مع الحكومة الالمانية المقبلة

جون ماكدوغال ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – أعربت الولايات المتّحدة الأربعاء عن توقّعاتها بإقامة علاقات وثيقة مع الحكومة الألمانية المقبلة بقيادة يسار الوسط، منوّهة خصوصاً إلى القيم المشتركة مع أكبر اقتصاد في أوروبا.

إعلان اقرأ المزيد

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "لدينا كلّ التوقّعات بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والمانيا ستستمر لتكون وثيقة وفعالة بشكل كبير".

وأضاف أنّ العلاقات الأميركية الألمانية "مبنية على القيم المشتركة للحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابع المتحدث "نتطلع إلى العمل مع الحكومة الألمانية الجديدة بشأن أهدافنا المتمثّلة في تعزيز الشراكة عبر الأطلسي وزيادة التعاون مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي ورفع مستوى طموح علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وبعد شهرين من فوز الحزب الاشتراكي الديموقراطي على ائتلاف الاتحاد الديموقراطي المسيحي-الاتحاد الاجتماعي المسيحي برئاسة أنغيلا ميركل في الانتخابات العامة، تم التوصل الى خريطة طريق مع حزب الخضر والليبراليين ينصّب بموجبها وزير المال أولاف شولتس (63 عاما) مستشاراً بعد 16 عاماً من سيطرة يمين الوسط بقيادة ميركل التي قادت البلاد خلال أربع ولايات رئاسية أميركية.

وتحرّكت إدارة الرئيس جو بايدن بسرعة لبناء علاقات وثيقة مع المانيا، بما في ذلك التنازل المثير للجدل عن العقوبات المفروضة على خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وكانت علاقة ميركل متوترة مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قلل من شأنها علانية وانتقد ترحيبها بالمهاجرين.

© 2021 AFP