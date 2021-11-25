يوروبا ليغ: وست هام وليفركوزن الى الادوار الإقصائية وانتهاء مشوار مرسيليا

هانز بونز ابا/ا ف ب

مارك نوبل (يسار) يحتفل بتسجيله ركلة جزاء لوست هام الانكليزي ضد رابيد فيينا النمسوي في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

اسطنبول (أ ف ب) – بلغ كل من وست هام الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني الأدوار الإقصائية من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، بعد فوز الأوّل على مضيفه رابيد فيينا النمسوي 2-صفر والثاني على ضيفه سلتيك الاسكتلندي الخميس 3-2، ضمن الجولة الخامسة ما قبل الاخيرة من دور المجموعات.

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وانتهى مشوار مرسيليا الفرنسي بعد سقوطه ضد مضيفه غلطة سراي التركي 2-4 وفوز لاتسيو الايطالي على مضيفه لوكوموتيف موسكو 3-صفر.

وخلافًا للنظام السابق الذي يؤهل صاحبَي المركزين الاولين مباشرة إلى الدور الاقصائي، يتأهل فقط متصدّر كل من المجموعات الثماني الى الدور الثاني، فيما يخوض أصحاب الوصافة مواجهات ضد أصحاب المركز الثالث القادمين من مجموعات دوري أبطال أوروبا لإكمال عقد المتأهلين.

وتصدر وست هام المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، مقابل 7 نقاط لدينامو زغرب الكرواتي الذي تعادل 1-1 مع ضيفه غنك البلجيلكي (5)، وثلاث لرابيد فيينا (3).

وافتتح الأوكراني أندري يارمولينكو التسجيل للنادي اللندني برأسية إثر عرضية من الكرواتي نيكولا فلاتشيتش (40)، وضاعف التقدم بركلة جزاء لمارك نوبل تحصل عليها يارمولينكو إثر عرقلة من الياباني كويا كيتاغاوا (45+2).

في المجموعة السابعة، حقق باير ليفركوزن فوزًا متأخرًا 3-2 على ضيفه سلتيك ليضمن الصدارة.

وتقدم ليفركوزن عبر رأسية لروبرت أندريخ إثر ركنية من فلوريان فيرتس (16). وتسبب الحارس الفنلندي لوكاش هراديكي بركلة جزاء لسلتيك عندما لكم الياباني كيوغو فوروهاشي برأسه عندما كان الاخير يحاول متابعة عرضية، انبرى لها الكرواتي يوزيب يورانوفيتش بنجاح مسددًا على طريقة "بانينكا" (40).

ومنح البرتغالي جوتا التقدم للضيوف (56). إلا أن كلمة الحسم كانت لأصحاب الارض الذين عادلوا عبر أندريخ (82) قبل أن يسجل الفرنسي موسى ديابي هدف الفوز (87).

ورفع ليفركوزن رصيده الى 13 نقطة امام ريال بيتيس الاسباني (10) الفائز 2-صفر على فرنتسفاروش المجري المتذيل من دون نقاط. إلاّ أنّ بيتيس لن يتمكن من اعتلاء الصدارة كون الفريق الالماني يتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين. ويحتل سلتيك المركز الثالث مع ست نقاط.

مواجهة مصيرية بين غلطة سراي ولاتسيو

وستحدد هوية متصدر المجموعة الخامسة في الجولة الاخيرة بين غلطة سراي ولاتسيو اللذين سيتواجهان في العاصمة الايطالية روما.

وسيكون التعادل كافيًا للفريق التركي في المباراة الاخيرة، إذ يتصدر مع 11 نقطة مقابل 8 للاتسيو، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 4 نقاط ونقطتين للوكوموتيف.

وافتتح الفريق التركي التسجيل بعدما مرر الجزائري سفيان فغولي الكرة الى الروماني ألكسندرو سيكالداو داخل المنطقة، تابعها بين قدمي الحارس في الشباك (12).

وضاعف غلطة سراي تقدمه بعد أن وصلت الكرة الى سيكالداو داخل المنطقة، وفي حين كان يمرر عرضية ارتدت من الكرواتي دوجي كاليتا-كار لتغير مسارها نحو أسفل الزاوية اليسرى ويسجل هدفاً عكسياً (30).

وسجل فغولي الهدف الثالث إثر عرضية من كريم أكتور أوغلو على باب المرمى (64)، فيما سجل الهولندي راين بابل الرابع بعد أن وصلته كرة جميلة خلف المدافعين الى داخل المنطقة تابعها جميلة على الطائر في أعلى الزاوية اليسرى (83).

وأحرز البولندي أركاديوش ميليك هدفي الضيوف بعدما تابع أولا ركلة جزاء تصدى لها الحارس الاوروغوياني فرناندو موسليرا (68)، وتابع عرضية من البديل الاميركي كونراد دي دي لا فوينتي برأسه في الثاني (85).

في المبارة الاخرى، سجل تشيرو إيموبيلي ثنائية من ركلتي جزاء (56 و63) والاسباني بيدرو من تسديدة جميلة بيسراه من حارج المنطقة (87) أهداف لاتسيو.

في المجموعة السادسة، سيتأجل الحسم الى الجولة الاخيرة بعد فوز كل من النجم الاحمر بلغراد الصربي (10 نقاط) على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 1-صفر (نقطة) وميدتيلاند الدنماركي (8 نقاط) على ضيفه براغا البرتغالي 3-2(9 نقاط).

© 2021 AFP